政府煞停美食車計劃　檔主批仍有錢賺：供完架車就話限期到

政府今日(23日)宣布，美食車先導計劃「業務發展並不理想」，只在推出首年表現較好，其後兩年業務持續下跌，加上社會運動事件及疫情打擊，業務表現於去年上半年跌至最低點，決定計劃只延續至明年中便結束。



現時仍有大約四架美食車繼續經營，其中只有主打漢堡包的The Butchers Truck仍堅持每日營業，現時長期擺放在西九文化區，負責人蔡振強（Leo）無奈說，「剛剛同商經局開會，一完就公布取消計劃，我地講過唔係無得賺，我開始有起色就話要結束…」他又指，剛供完美食車開始賺錢，便要面臨計劃停止，未來只能想方法「上舖」繼續營業。



蔡振強的項目，可算是其中一個堅持到最後的美食車，其餘的「生還者」，分別是八珍醬園、鴻福堂、以及已轉手的泰妹、大師兄等，但只有The Butchers Truck星期一至日「永無停駛」，現時與西九文化區合作，每日擺放開檔。

蔡振強說，去年疫情初期，由於多個景點關閉，加上嚴謹的防疫措施下，市民少外出，生意的確較差，但今年起市民外出時間較多，辧公模式回復正常，加上不能外遊，西九文化區長期爆滿，遊人絡繹不絕生意不俗。他形容，難以理解在生意好轉「有錢賺」時，政府卻「打沉」其生意，大感無奈。

主打漢堡包的The Butchers Truck仍堅持每日營業，現時長期擺放在西九文化區，負責人蔡振強（Leo）無奈說，「剛剛同商經局開會，一完結就公布取消，我地講過唔係無得賺，我開始有起氣就話結束…」（資料圖片）

港府指美食車「無得賺」，「救無可救」，蔡振強重申絕不同意，「而家生意係咁多年來最好，其實只要用心做，美食車係work（可行），我而家先供好另車、開始賺錢，但就話期限到…」

他說，現時已獲文化區邀請，暫定以臨時檔位繼續租用車位。不過，倘政府結束計劃時，其特殊車輪牌照預料亦將取消，換言之，美食車將來不可再到路面行駛，倘若未能「落地生根」，等同生意「泡湯」。

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「由於政府唔當我地如雪糕車般經營模式運做，話會擔心增加流動小販數量，又指現行法例配合唔到，其實講到尾係唔想玩。」蔡振強說，現時仍會租用西九的泊位繼續經營，但據知部份美食車未來會改裝成貨車用作運貨，各經營者已有定案，但仍有隱憂，「我架車以後唔可以駛去其他地方做，一旦西九改變模式運作，我都要結束架！」另外，他認為美食車隊「齊上齊落」，給客人多個選擇才能聚集人流。