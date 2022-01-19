國泰機場貨運站外判員工確診　負責拆貨工作　全體員工強制檢測

新冠肺炎繼續在本港蔓延，更於全港多處出現新苗頭。一名國泰航空貨運站員工確診，要求全體貨運站員工進行強制檢測，並消毒患者曾到的房間、飯堂及洗手間。國泰表示，確診員工為貨運站外判人員， 其工作及停留地方已進行徹底清潔及消毒。



取貨及交貨司機：擔心外國貨件播毒

據一名需要到國泰貨運站取貨及交貨的司機表示，今日得知一名在站內負責拆貨的男員工確診新冠肺炎消息，國泰安排全體貨運站員工進行強制檢測，並消毒了患者曾到的房間、飯堂及洗手間。

鑑於內地有患者疑接觸外國空運貨件而染疫，令他十分擔心有感染風險，不過他一直注重衞生，一定在消毒雙手後才接觸面部。

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機場工作人員近月亦出現多宗確診，包括有兩名貨機機艙清潔員曾先後確診。去年10月，機場貨運站（Hactl）亦有工人確診，當時調查估計，是被即日折返的貨機機組人員傳染。

國泰由去年尾起，捲入多宗確診個案，更造成本港出現傳播鏈。先於去年10月尾有多名貨機機師感染新冠病毒，其中有3名曾往德國法蘭克福的機師，因被揭在海外執勤期間嚴重違反外站逗留規定而被解僱，另亦有曾飛美國的貨機機師確診。不過，政府於月初收緊機組人員安排，國泰曾一度叫停貨機運作7日，而「客機去、貨機返」的安排，亦被政府調查有否違規。

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