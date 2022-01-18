運房局：已就港龍航權作安排　國泰據報重奪全數46條航線航權

國泰2020年10月公布大規模重組救亡方案，包括暫停旗下港龍航空運作，港龍46條航線航權需要交還政府。日前有報道引述消息指，香港航空曾申請部份原由港龍經營的航線，不過未能成功。由於當局邀請申請港龍航權的5間航空公司中，均屬國泰或港航旗下，因此預料國泰可悉線重奪全數港龍原有航權。

運輸及房屋局表示，考慮鼓勵良性競爭、維持香港作為國際航空樞紐的地位等因素後，已對相關的航權分配作出了安排，不過拒絕透露分配的具體情況。



▼國泰大裁員▼



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運房局表示，國泰港龍在2020年10月全面停飛後，已將航權全數交還特區政府，當局已根據既定機制邀請本地航空公司就有關航權提交申請。2020年12月，運房局局長陳帆曾指，已去信本港三間客運航空公司國泰、快運、香港航空，以及兩間貨運航空公司香港貨運航空及華民航空，邀請申請港龍航空的航權。

運房局又表示，航權分配的首要原則是公共資源能夠被充分地利用，以鞏固或增強香港航空業的競爭力，和應付未來的需要。運房局根據既定指引，考慮了一系列因素，並已對相關的航權分配作出了安排。不過當局表示，航權及其分配的具體情況，由於涉及政府與政府之間的機密內容以及商業敏感資料，不能向第三方披露有關詳情。

國泰未有評論事件 僅稱航權分配由政府安排

有傳媒引述消息指出，由於港航申請港龍航權失敗，本地五間航空公司中，其實均屬國泰或港航；而大灣區航空因未完成牌照申請，不符申請航權資格，估計國泰已全數重奪港龍的航權。國泰回覆指，航權分配由政府安排，並着記者就有關詳情向政府當局查詢。