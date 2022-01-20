本港Omicron疫情轉趨嚴峻，陸續出現多宗源頭不明的染疫個案，波及至少17間學校，當中8間為中學、4間小學及5間幼稚園。小學及幼稚園上周五或之前已停課，中學維持面授課堂。

中學校長會主席連鎮邦表示，因應疫情發展，各校有不同應對方式，以其任職的學校為例，下周原為全日面授，每節課時將縮減5分鐘，令學生提早下午兩時放學，「長半日課」形式避免留校午膳，以減傳播風險。他指，在疫情許可下，學界傾向維持面授，按校情調節授課模式，但視乎疫情發展，由教育局及政府專家決定是否暫停面授，若果當局決定停課，冀能提早一至兩日公布，讓學校作行政安排。



▼9.1何文田創知中學開學日情況▼



+ 7

本港Omicron疫情惡化，陸續涉及多宗源頭不明的染疫個案，波及多間中學。（資料圖片）

屯門區爆疫 有個別學校轉網課

多間學校相繼有師生確診，地利亞修女紀念學校（百老匯）除至少3名學生確診，今再有一位教師初步確診。另外，香港管理專業協會李國寶中學、聖若瑟英文中學、佛教筏可紀念中學、大嶼山國際學校等，均有學生染疫。

中學校長會主席連鎮邦表示，因應疫情發展，各校有不同應對方式，例如屯門區爆發疫情，檢測需求急增，有個別學校雖然無確診者，但為令師生安心，轉為網上授課。連鎮邦以其校為例，本周完成考試，下周起安排改卷，全日面授堂，但考慮到部分學生來自屯門區，諮詢家長及學生意見後，每節課時縮短5分鐘，學生可提早兩小時、即下午兩時放學，以免學生留校用膳，減低傳播風險。



他指，面授效益較網課大，且今屆文憑試受疫情影響最深，在疫情許可下，學界傾向維持面授，由學校機動處理上課模式，但視乎疫情發展，最終交由教育局、政府專家決定是否暫停面授。他指，學校大多於下周五（28日）起放農曆新年假，若果當局決定停課，冀能提早一至兩日公布，以讓學校作行政安排。

教聯會副主席、立法會議員鄧飛表示，整體中學接近七成學生已打兩針，其餘三成學生因未達接種年齡或健康原因而未有打針，屬較高危的一群，令人擔心。（資料圖片)

立法會議員鄧飛：約三成中學生未打針 支持提早放新年假

教聯會副主席、立法會選委會屆別議員鄧飛表示，整體中學接近七成學生已打兩針，其餘三成學生因未達接種年齡或健康原因而未有打針，屬較高危的一群，令人擔心，隨著疫情嚴峻，個人支持中學提早放新年假，以保障師生安全。他指，本月正值考試月份，即使學校中途腰考試，參考過往經驗，未開考的學科，可以平時分推算，影響不太大。

教育局回覆指，中學在現階段則仍繼續現行有關面授課堂的安排，當局會繼續留意疫情的發展，並適時檢視相關措施，若有新安排會盡快公布。

▼9.1大埔仁濟醫院蔡衍濤小學開學日情況▼

