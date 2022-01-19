彩虹聖若瑟英文中學中六生初確診　停面授課14日　累計7中學中招

新冠病毒Omicron疫情持續，繼香港管理專業協會李國寶中學後，今日（19日）再有中學接獲學校染疫噩耗。彩虹新清水灣道聖若瑟英文中學今日下午公布，學校剛收到衞生防護中心通知，一名中六級學生初步確診，現於醫院接受治療，情況穩定。學校按指示由明日（20日）起停止面授課堂14日。



聖若瑟英文中學一名中六學生初步確診，為第五波疫情以來第七間。（資料圖片）

下周一起上網課 全校教職員學生需完成強檢

聖若瑟英文中學在通告中表示，所有課外活動亦告取消，今天 (19日)之中六級下午課堂亦暫停，全校學生中午12時40分放學。學校將於明日及後進行校園深層消毒及清潔工作，以確保全校師生健康，期間面授及網上課堂暫停。全校教職員及學生亦須按指引完成強制檢測。

校方表示，由下周一（24日） 起，學生需在家中出席網上課堂，有關網課之安排容後公佈；暫停面授課堂期間，所有學生不應回校，如有個別乏人照顧而需回校的學生，請預先致電校務處安排。

校方稱，已報名「學生接種計劃」並會於後日（21日） 接種復必泰疫苗的學生，有關接種安排將如期舉行，學校會另函通知有關學生詳細安排。

現時中學未有停課，旺角香港管理專業協會李國寶中學證實今早也接獲衞生防護中心通知，有一位中三學生確診，學校由今日起須暫停14日面授，改為網上授課。自第五波疫情爆發至今，至少有七間中學有學生中招。

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