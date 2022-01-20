強制檢測｜39處上榜　包括APM美食廣場、樂富廣場譚仔和仁濟醫院

本港昨日新增16宗新冠肺炎個案和多宗初步陽性。當局宣布，因應一宗本地個案、兩宗與輸入個案有關的個案，以及10宗初步陽性檢測個案，有39個指明地方被納入強制檢測公告。

涉及的個案包括昨晚觀塘凱匯和葵涌邨逸葵樓封區內的患者，地點包括APM美食廣場和樂富廣場內等多個人流高的食肆，以及多間學校和醫院。



▼1月20日強制檢測公告詳情▼



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公告涉及的個案，包括葵涌邨逸葵樓分別有一名79歲老翁和53歲國泰貨運站外判員工初步確診。老翁到過的荃灣智能身份證換證中心、相信與貨運站外判工工作有關的國泰航空貨運站地點和來往工作地點乘搭的E32巴士線都上榜。入境處亦宣布，荃灣智能身份證換證中心於1月20日和27日暫停服務。

涉及的個案又包括觀塘凱匯3座的患者是一名17歲男學生，疑染Delta變種病毒。他就讀的聖若瑟英文中學、到過APM美食廣場、寓所區內的新都醫務中心和鱷魚恤中心牛大人、以及樂富廣場二期的譚仔雲南米線都須強檢。

▼1月19日，觀塘凱滙第三座圍封檢測▼



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另外，地利亞修女紀念學校群組再擴大，除了一名居深水埗富昌邨的學生染病，一名染疫學生曾接觸的三名友人都初步確診。他們分別就讀的佛教筏可紀念中學和大嶼山國際學校都在強檢名單上。

▼1月19日，深水埗富昌邨富悅樓圍封檢測▼



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▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至 2022 年 1 月 20 日) ▼

