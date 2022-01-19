美孚地利亞學校再有學生染疫　與先前個案非同級　累計五人中招

本港第五波疫情大爆發，社區出現多條未知源頭的傳播鏈，衞生防護中心今日（19日）下午曾公布，美孚新邨地利亞修女紀念學校（百老匯）累計有4人確診或初步陽性。

直至今天晚上，衞生署公布該校再新增一宗初步陽性個案，涉一名12歲男學生，與早前個案並非同一年級，最後上學日期為1月17日。換言之，學校至今已有4名學生確診或初陽，另有1名老師初步確診。



位於美孚的地利亞修女紀念學校（百老匯）再有學生初步陽性。（網上圖片）

強檢後發現 沒有病徵

衞生署表示，新增個案涉12歲男學生，居於深水埗富昌邨富悅樓，政府晚上已將富悅樓圍封強制檢測。他同樣就讀地利亞修女紀念學校（百老匯），與早前涉及該校學生的陽性檢測個案並非同一年級。

他沒有出現病徵，1月18日根據強制檢測公告的規定到社區檢測中心進行檢測，結果呈初步陽性，並沒有接種疫苗。

▼1月19日，深水埗富昌邨富悅樓圍封檢測▼



地利亞修女紀念學校（百老匯）的源頭個案涉兩名學生（#13067、#13069），二人是大坑東邨東滿樓巴基斯坦裔確診女病人（#13045）的兒子。後來曾與長子同場考試的同學（#13079）亦中招，其弟的58歲老師也初步確診。