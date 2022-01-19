1,213隻小動物已被人道毀滅　漁護署本周殺盡全港寵物店倉鼠

政府昨日下「殺鼠令」，所有在銅鑼灣Little Boss寵物店及大埔倉庫內的動物全部需要人道毀滅，漁護署回覆《香港01》指，現時兩個地方已「人道處理」159隻兔子、930隻倉鼠及38隻龍貓，2隻金倉鼠、81隻天竺鼠及3隻白老鼠，換言之，合計1,213隻小動物已失去生命。

漁護署亦呼籲市民把12月22日之後在全港寵物店購買的倉鼠交回，棄養後會作人道毀滅。署方表示，截至周三（19日）下午5時，共接收了60多隻由市民交出的倉鼠，所有倉鼠均未進行2019冠狀病毒病病毒測試，暫時未被殺。



▼1.18漁護署人員在銅鑼灣Little Boss銷毀動物▼



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漁護署早前在有店員確診的銅鑼灣Little Boss寵物店中，抽取125個動物樣本，有11個倉鼠樣本初步陽性，至署方指同日在大埔貨倉取的511個樣本檢測仍在進行。兩個地點的動物均已被當場人道毀滅，其中銅鑼灣Little Boss寵物店內有97隻動物，包括21隻兔子﹅69隻倉鼠及7隻龍貓；大埔倉庫則有1116隻動物，包括138隻兔子﹅861隻倉鼠﹅2隻金倉鼠﹅31隻龍貓﹅81隻天竺鼠及3隻白老鼠。

換言之，漁護署過去一日已殺1213隻小動物。

署方亦預計，本周內將會把全港35間可售賣倉鼠的寵物店內的倉鼠作「人道處理」。漁護署指，按紀錄，本港寵物店出售的倉鼠主要由荷蘭進口。漁護署表示，正評估措施對售賣倉鼠的寵物店構成的影響，研究如何提供協助。

▼1月19日 漁護署到旺角Little Boss撲殺檢測▼



市民交回60多隻倉鼠 將全部人道毀滅

早前漁護署亦呼籲，市民如於12月22日後購買的倉鼠，可交到新界南動物管理中心，主人要棄養，倉鼠會作人道毀滅。漁護署指，截至周三下午5時，有60多隻倉鼠被棄養，漁護署熱線亦接獲200多宗電話查詢，暫時所有倉鼠未進行病毒測試及人道毀滅。

署方表示，倉鼠感染2019冠狀病毒病病毒後未必立即病發，現時檢測陰性不一定等於未受感染。為了減低病毒擴散及向人類或其他動物傳播的風險，在徵詢防疫專家意見後，認為全數人道處理所有可售賣倉鼠的寵物店的倉鼠是穩妥和有效控制疫情的方法。

▼1.18銅鑼灣Little Boss有倉鼠和環境樣本呈陽性▼



荷蘭農業部回覆《香港01》查詢時指出，已知悉香港的新聞，正與當局聯絡取得更多資料。發言人又指，過去兩年已知悉部份寵物會受新冠病毒感染，包括狗、貓、倉鼠及雪貂等。