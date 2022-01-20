殺倉鼠｜批殺鼠量高沒替代方案　生命教育學者稱人寵關係不可忽略

政府日前下「殺鼠令」，逾1200隻小動物已被人道毀滅，並出現倉鼠棄養潮。中大生命倫理學中心副總監鍾一諾今日（20日）在港台節目《千禧年代》質疑，是次人道毀滅措施涉及數量會否太多、沒有替代方案減少市民的不安，直言人類與寵物建立的關係不能忽略。



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鍾一諾認為，公共衛生政策除了要保護市民健康，亦應考慮這些小動物與禽流感要殺雞有分別，皆因雞並非人的寵物，但小動物已與人類建立關係，直言「唔係為咗保護公共衛生，就所有嘢合理化」。

他續指，當局應考慮三方面，包括政策是否有用、是否合比例、是否有必要性，質疑今次殺滅超過2,000隻小動物會否太多，是否沒有替代方案，在道德倫理上令人沒有那麼不安，香港是否無法為動物做隔離？如政府在硬件上無法配合，他認為本港應有相關配套，硬件問題不可忽略，否則不必走到今天這一步。

他說，微生物學者集中在傳播問題，但公共衛生政策涉及人與動物之間的因素，重申人類與寵物建立的關係不能忽略。

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