殺鼠令｜倉鼠關注組織指接獲約60宗棄養　呼籲先觀察倉鼠健康情況

政府懷疑出現倉鼠傳人的新冠肺炎個案，昨日（18日）決定銷毀約2,000隻倉鼠及細小動物。漁護署又呼籲，假如市民在去年12月22日後，曾在本港寵物店購買倉鼠，應交予署方毀滅。「掌心生命」香港倉鼠關注協會負責人陳小姐今早（19日）於港台節目表示，至今收到120宗有關查詢，其中一半正考慮棄養倉鼠。她引述獸醫稱，即使倉鼠感染新冠肺炎，仍然可以醫治，建議倉鼠主人先觀察倉鼠的健康情況，不應急於棄養。

香港寵物業商會副會長陳雅芝於同一節目表示，對毀滅的建議感到非常傷感，現時除了染出病毒的廠房及店鋪，其餘受影響的寵物店及倉鼠，根本未曾接受病毒檢驗，卻同樣被撲殺，批評當局決定倉猝。



▼1.18漁護署人員在銅鑼灣Little Boss銷毀動物▼



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陳小姐在港台節目《千禧年代》表示，在當局宣布措施後，已收到約120宗查詢，當中約一半，即60宗正考慮棄養倉鼠。她續稱，打算棄養的人當中，主要是出於關心家人健康，例如家中有長期病患者、長者、小孩等，協會希望與相關人士直接對話，建議先觀察倉鼠，寵物並不一定受感染，而且據獸醫所指，即使倉鼠確診新冠肺炎，其實亦可醫治。

她坦言，對政府決定感到震驚，認為在涉事地方以外的倉鼠並不一定有問題，不解為何需大規模毀滅，「唔需要去到咁盡」，直言：「2,000幾條生命咁樣抹殺咗」。

▼1.18銅鑼灣Little Boss有倉鼠和環境樣本呈陽性▼



陳小姐又稱，難以評估有多少人會將倉鼠交予漁護署，建議應該全家人商討，即使倉鼠不能接受檢測，但飼養者可以，12月22日距今已大半個月，假如確診應已病發，主人可接受檢測。她又建議，可將倉鼠籠放在通風地方，處理鼠籠時可戴上口罩及手套。

陳雅芝於同一節目表示，香港大部份倉鼠從海外入口，估計多於一半，主要來自荷蘭；另外亦有本地繁殖。她表示，涉事的Little Boss寵物店，於業內有領導地位，當中的大埔倉庫，應佔四至五成倉鼠。

▼旺角有寵物店從外國進口寵物鼠等寵物▼



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陳雅芝坦言對政府決定感到非常傷感，現時除了涉事的銅鑼灣Little Boss及大埔倉庫，其他受影響的倉鼠，根本未曾接受檢測，漁護署亦未曾就決定諮詢業界，只是通知。她表示，受影響的店鋪暫時未知何時可復業，而且停止進口倉鼠，對業界構成難以估算的損失，正約見當局商討，會爭取賠償。她又稱，當局一直未要求進口倉鼠接受新冠病毒檢測，現時出問題後業界卻蒙受損失，對此感到無辜，希望當局加設相關檢測，「還小動物一個公道」。