殺鼠令｜漁護署：LittleBoss大埔貨倉有鼠初陽　正調查是否鼠傳人

本港疑出現倉鼠傳人的新冠肺炎個案，漁護署昨日（18日）決定銷毀約2,000隻倉鼠及細小動物。漁護署助理署長（檢驗及檢疫）薛漢宗今早於商台節目表示，初步調查結果顯示，倉鼠身上的病毒與確診者相似，不過仍要調查是鼠傳人，抑或人傳鼠，承認調查仍未完成。他又指，涉事寵物店Little Boss的大埔貨倉中，有其他初步陽性結果，包括其他鼠類動物。漁護署署長梁肇輝於港台節目亦表示，大埔廠房有動物出現初步陽性，但有待了解詳情，暫不公布細節。



▼1.18漁護署人員在銅鑼灣Little Boss銷毀動物▼



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薛漢宗在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，現時仍在調查倉鼠個案，初步結果顯示，倉鼠身上的病毒，與確診者相似，但要再調查才可確定是鼠傳人，抑或人傳鼠，現時需要時間調查，不過之前的實驗已證明，倉鼠可以傳染新冠肺炎。

除了倉鼠，銅鑼灣Little Boss寵物店內的倉鼠、兔子及龍貓等，都會被殺掉。薛漢宗解釋，牠們有機會接觸倉鼠，或會受感染，在處理動物群時，除非每隻做檢測、隔離，及抽血，否則切斷傳播鏈便要果斷，現時實際情況難以逐一處理。

▼旺角有寵物店從外國進口寵物鼠等寵物▼



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節目主持人提到，在大約半年前，薛漢宗被問到荷蘭曾出現動物傳人的例子，香港會否出現同樣情況時，薛當時回應稱，香港一般寵物例如貓、狗、倉鼠等，傳染人的機會非常小。對於現時改變說法，薛表示，國際上由鼠傳人是全球首次，之前都曾出現全球首宗狗隻感染，強調科學要按不同證據，而改變說法，之前亦有研究哪些動物較易感染。

薛漢宗提到，由於新冠肺炎屬人類的疾病，與過往禽流感等情況不同，不能立法撲殺倉鼠，故只能以「強烈建議」的方式，呼籲市民將12月22日後購買的倉鼠交予漁護署。他又稱，假如寵物主人非常擔心倉鼠受感染，可以送到漁護署檢測，但由於檢測能力不足，故很大機會將之人道毀滅。

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梁肇輝於港台節目《千禧年代》表示，Little Boss的大埔貨倉中，有動物出現初步陽性，但暫時不公布細節內容，有待了解詳情。他表示，會調查確診員及顧客的感染源頭，人道毀滅是盡快移除潛在的傳播鏈。他續指，倉鼠的傳染力強，與貓、狗的情況不同，自然環境上可以感染。

談到社會對人道毀滅的決定有大爭議時，梁肇輝表示，已盡量採取平衡，以12月22日劃線，而非一刀切處理全港倉鼠。問到可否將倉鼠在寵物店隔離時，他認為店鋪未必是安全有效的隔離地方，職員未必受過訓練，通風系統亦未必妥當。他又指，日後會檢視細小動物入口香港的政策，並會研究向業界提供協助。