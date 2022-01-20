殺鼠令｜許樹昌收恐嚇電郵　威嚇：「希望你早日過身」

早前一名Little Boss寵物店員工確診，店內亦有倉鼠驗出對病毒呈陽性。政府宣布將店內及該店在大埔倉庫內的倉鼠及其他細小動物作人道毀滅。另外，當局亦呼籲市民在12月22日在香港任何地方購買倉鼠的市民，將倉鼠交予漁護署「人道處理」。漁護署至昨日，撲殺共1,213隻小動物，至下午5時亦接收了60多隻由市民交出的倉鼠。



局方做法牽起社會批評，有專家顧問亦有評論事件，當中包括政府專家顧問袁國勇及許樹昌。袁國勇昨日直言，因言論收到「一啲叫我去死嘅email」。另一專家許樹昌今日（20日）亦透露，同樣收到類似電郵，有市民批評他的言論「不人道、反智」，直指「希望你早日過身，等收報應」。



▼1.18銅鑼灣Little Boss有倉鼠和環境樣本呈陽性▼



▼1.18漁護署人員在銅鑼灣Little Boss銷毀動物▼



+ 9

許樹昌收電郵 批評支持當局「不人道、反智」撲殺決定

中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨日在電台節目中曾指，當局事前有就人道毀滅決定，展開視像會議，他亦認同有關做法「公共衛生角度都要殺」。而被問到是否有需要撲殺倉內全數小動物，他就直言「公共衛生角度唔會同你逐隻數」，並認為不能為倉鼠逐一檢測，「嘥咗試劑，人都唔夠用」。

許樹昌今日向《香港01》透露，收到恐嚇電郵，電郵以「希望你早日過身，等收報應」為題，發出電郵者批評他支持當局「不人道、反智」的決定，稱其「冇權主宰生命」，又質問他「你覺得殺哂啲動物對病毒有咩用？」

許樹昌指，過去兩年亦不時收到類似恐嚇電郵，不打算就事件報警，認為市民不時將抗疫議題連繫到政府專家顧問，「市民在海外返唔到香港都入政府專家顧問數」。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇，早前曾經讚揚當局殺鼠做法「果斷」及「明智」，又指倉鼠間互相傳播構成基因突變，不排除再感染人類，直言「如果香港整咗隻倉鼠搞出嚟嘅變種病毒，再傳去人甚至全世界，真係唔想見到」，加上倉鼠並非立即病發，不可能每日做檢測。他其後再承認，明白當局相關決定不受歡迎，並指政府已預料市民會有較大反應，但期望市民從防疫和公共衛生角度看待事件，又透露曾因為言論收到「一啲叫我去死嘅email」。