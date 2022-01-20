補習老師涉串謀謀殺案　女證人認與被告有性關係　當時不覺被玩弄

男補習老師涉串謀Wargame（野戰）戰友計劃謀殺騙財的「背叛者」案續審。特赦女證人今日（20日）接受盤問時承認，她與補習老師見面數次後，對他產生好感，二人首次發生性行為是在一所廢置學校，之後他們一直維持性關係至被捕，然而並未有令她更深入了解對方，她曾問補習老師有沒有女朋友，對方只稱：「你當我無啦。」女證人稱，當時不覺被玩弄，並相信對方所說的話。



兩名被告：蘇緯軒（18歲，無業）及蘇翰韜（29歲，補習老師）。二人被控串謀在2018年11月某日至12月31日在香港與翟詠詩及其他人串謀謀殺林靖峰，以及在2018年3月某日至2019年1月1日期間串謀無牌管有槍械及彈藥，包括槍、滅聲器及彈藥。

有過性關係卻未加深對次被告的認識

特赦證人翟詠詩接受辯方盤問時，承認她與被告蘇翰韜見面數次後產生好感，並在2018年1月與被告首次在廢置校舍內發生性行為，但她認為二人有過性關係後，並未有令她認識次被告更深，但覺得次被告是一個不喜歡被人拒絕、疑心重的人，兩人一直保持性關係直至被捕。

當時不覺被玩弄

翟表示，雖然之後她曾問次被告有沒有女朋友，次被告卻反問若果他有女友，翟會如何反應，她稱她便不會再見次被告，次被告便說：「咁你當我無啦。」她稱當時仍不覺次被告在玩弄她，並相信他真的沒有女友。

案件編號：HCCC331/2020