女補習老師脫男童褲打臀彈下體　官斥課上犯案孩子傷害大　囚4月

女補習老師因班上6歲男童頑皮，叫其他同學合上眼後，脫下男童褲子打他的臀部及彈他下體，男童父母在其他家長群組得知事件後報警。女補習老師早前認虐兒及非禮兩罪，案件今（21日）在九龍城法院判刑，辯方求情指被告自2014年患有精神病，一直有接受治療。裁判官則譴責被告上課期間犯案，行為對小朋友的傷害及影響很大，判其入獄4個月。



女被告鄧慧芯（38歲，補習老師）承認於2021年7月1日與31日，在紅磡基督教華人神召會功課輔導班，襲擊及非禮6歲男童X。

叫同班同學閉眼後犯案

裁判官判刑時指，家長將小朋友交到輔導班，被告卻在課堂上對年僅6歲的男童作出涉案行為，屬案件的嚴重因素。另被告犯案前，特意叫其他學生合上眼睛，明顯知道自己在做什麼，唯一減刑因素是認罪，惟被告行為對小朋友的傷害及影響均十分大，緩刑不足以反映其嚴重性，就兩罪判囚4個月。

被告稱讀書時曾遭欺凌

辯方今引述2份精神科及1份心理科報告，指被告自2014年起被診斷患有精神病，案發時仍一直有接受治療，情況適合答辯。被告以往有不愉快的經歷，如在讀書時曾遭欺凌，她智力及自尊心亦較低。她已還押11天，對犯錯有深切反省，明白她當時因未能管理好情緒，對受害者及其家人感到抱歉。

男童被罵駁嘴兼訓地受罰

案情指，被告為事主X的功課輔導班老師，案發時段中某日，被告責罵X校服不整潔，X卻反駁她兼訓地，被告便叫同班其他同學合上眼，她則脫下X的褲子打他臀部及彈X的陽具。X的家長在其他家長群組得知事件，並收到3條相關片段，當中拍到X的哭聲及拍打的聲音。被告被捕後稱，因X頑皮才打他屁股及彈他下體。

案件編號：KCCC 3442/ 2021