Omicron｜圖解巴裔婦檢疫群組　11日傳5代涉逾40人直逼國泰空姐母

Omicron變種病毒株攻入本港，43歲巴基斯坦裔主婦引發的檢疫酒店群組繼續擴大，由其完成隔離後返回社區起計，截至昨日止，短短11天內，已出現第五代傳播，群組累計感染人數最少涉逾廿人，連同初步確診的十餘人(即合共已逾40人)，巴裔婦的傳播力已超越前國泰空少引發的望月樓群組，傳播鏈涉及人數更直逼國泰空姐母跳舞群組的51人。

擴散速度快速以外，該群組亦到處「火頭」，疫情追蹤最新進展揭示，巴籍婦兩名染疫兒子，於美孚站與6歲幼稚園女教師，以僅9秒短暫相遇，或已透過空氣傳播引發感染；另巴裔婦丈夫曾到訪葵涌邨執垃圾，但未有及時通報，亦不排除因此令該邨逸葵樓疫情大爆發，最少16人初步確診，全廈需封區檢測連續3日，惟當局評估暫毋須撤離。



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巴裔婦檢疫群組傳播圖解(按下圖)



於油麻地香港海景絲麗酒店檢疫的43歲巴基斯坦裔主婦（#13045），本月10日完成21日檢疫，其後返回社區，上周五（14日）檢測發現呈陽性。截至昨日止，婦人進入社區後的短短11日內，已先後發展成多條傳播鏈，不僅其家人及親友染疫，其所住的大坑東邨亦疑出現垂直傳播，兩名住客同確診；另其就讀美孚地利亞修女紀念學校的兩名兒子，同校有師生受感染外，更進一步擴散至其他學校學生，最少涉及3間學校，包括佛教筏可紀念中學、大嶼山國際學校及香港管理專業協會李國寶中學。

昨日疫情記者會交代的新進展，則披露其丈夫(#13064)曾於本月13日、即婦人歸家後3天，曾出沒葵涌邨逸葵樓、綠葵樓及芊葵樓的垃圾房執垃圾，並到深水埗南昌街一帶變賣，疑將病毒帶入屋苑，葵涌邨逸葵樓昨有最少16人初步確診，包括15名分佈於11個不同樓層、不同座向單住的住戶及1名早更保安員。政府專家顧問、港大微生物學系教授袁國勇昨現場視察後指，初步相信屋苑不涉建築、喉管或通風問題，他又直指，逸葵樓有2500名住客，本港檢疫中心暫無足夠盛載量，居民暫毋須撤離，但大廈需封區檢測連續3日。

1月20日，袁國勇到逸葵樓視察



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與此同時，衛生防護中心亦歸納出早前被列作源頭不明、26歲幼稚園女教師（#13072）的染疫可能性。衛生防護中心指，其病毒全基因分析與巴裔婦相同，且翻看港鐵出入口閉路電視片段所見，發現她上周五（14日）曾與巴籍婦的兩名就讀美孚地利亞修女紀念學校染疫兒子，先後於美孚港鐵站A出口隧道相差9秒時間進出，相信三人或曾相遇。他們當時均有戴好口罩，無直接接觸，隧道亦有鐵欄分隔進出市民，或有可能涉及空氣傳播。

幼園教師疑相距9秒經過美孚站A出口染疫



於美孚地利亞就讀的兩名巴裔婦兒子傳播鏈亦繼續發酵，更出現學校群組。該校58歲女教師，及1O班男生證實染疫，兩人分別居於馬鞍山錦豐苑A座錦蓉閣及深水埗西富昌邨富悅樓，女教師曾為確診患者監考，惟後者則與患者非就讀同一年級。



另早前於同一考室應試、居於東涌映灣園1期賞濤軒1座，並證實已確診的16歲男生(#13079)，再擴大傳播，其就讀香港管理專業協會李國寶中學的14歲胞弟確診，兩人父母亦初步確診。此外，該16歲男生亦感染曾於到訪其家食飯、居於同屋苑7座的三兄弟，該家庭大仔、二仔就讀佛教筏可紀念中學，細仔則讀大嶼山國際學校，其中14歲的二仔，更將病毒傳播至同校一名14歲女同學，倘她最終證實確診，則群組已發展至第五代傳播，連同逸葵樓的多名初步確診者，令疫情再添暗湧。



若一併計算確診者及初步確診者，巴基斯坦裔主婦群組已累計逾40人，已超越前國泰空少引發、涉及至今16人的望月樓群組，人數更直逼國泰空姐母跳舞群組的51人。