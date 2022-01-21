梁子超倡逸葵樓禁足三日　指Omicron發病快　上午陰性下午可傳染

葵涌邨逸葵樓疫情大爆發，至少16人染疫涉及11個單位，政府因檢疫設施不足，未有撤離大廈2500名居民，而是向逸葵樓發出「限制與檢測公告」，居民今日（21日）起一連三日要強制檢測。有逸葵樓居民批評，政府未有派員在大廈檢查出入人士是否已獲取陰性報告，擔心個案流入社區。



呼吸系統專科醫生梁子超接受《香港01》訪問時表示，逸葵樓明顯存有活躍傳播，「半桶水」及過於鬆散的措施不足阻截傳播，染上Omicron人士可在1至3日內發病，因此應果斷圍封大廈3日，否則「上午檢測陰性，下午可感染他人」；政府專家顧問、中大呼聲系統科講座教授許樹昌亦指，不應容許居民外出工作、在社區遊走，最理想應禁止出入3日。



政府在葵涌邨逸葵樓發出限制與檢測宣告，有居民指未見有人檢查，擔心居民未有陰性報告自由出入。（張浩維攝）

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呼吸系統專科醫生梁子超指出，逸葵樓有多於一宗個案及傳播迹象，只單靠一次檢測陰性，居民就可離開住所，形同「半桶水」，過於鬆散，他指Omicron潛伏期中位數為3日，因此認為有需要圍封大廈3日，限期屆滿後再作決定，以避免個案流入社區。

呼吸系統專科醫生梁子超，建議圍封逸葵樓三日。（資料圖片 / 林若勤攝）

有陰性檢測報告不代表有保障

梁續指，理解政府檢疫設施不足，但逸葵樓是一棟大廈，有水有電，圍封後可以安排居民逐一檢測，相信安排足夠人手，向居民提供食糧，圍封大廈並非大問題。

梁又指，現時防疫措施明顯比病毒傳染跑得慢，市民感染Omicron後可以在短時間內發病，一旦流入社區後果更大，「上午檢測完呈陰性，1至2個鐘之後可以陰轉陽，下午已經可以感染到其他人」，反映即使有陰性檢測報告都得不到保障，患者同樣可以在社區點着火頭。

政府專家顧問、中大呼聲系統科講座教授許樹昌指出，最理想應禁止逸葵樓居民出入3日。（資料圖片 / 羅君豪攝）

許樹晶：禁止出入3日由政府代送物資

政府專家顧問、中大呼聲系統科講座教授許樹昌在商台節目《在晴朗的一天出發》上亦表示，估計逸葵樓公用地方如大堂、垃圾房等環境有廣泛污染，認為不應容許居民外出工作、在社區遊走，因今日檢測陰性，翌日亦可是陽性，最理想應禁止出入3日，並由政府代送物資，但估計當局有行政、人手上考慮。

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