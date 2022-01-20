Omicron｜多區爆疫　陳恒鑌到葵涌荃灣視察　促為葵涌邨全邨檢測

本港疫情嚴峻，今日（20日）新增14宗確診個案，香港仔、天水圍、長沙灣、荃灣及葵涌等區域近日都有強制檢測，新界西南立法會議員陳恒鑌今晚先後與團隊到葵涌邨 及荃灣名逸居視察。



陳恒鑌指名逸居環境較狹窄，呼籲附近的住戶不要進入強制檢測範圍。他亦提到葵涌邨逸葵樓一座大廈有多宗確診個案，所以與多位互助委員會代表要求當局於葵涌邨內設立檢測站，為逸葵樓外的各座大廈進行檢測。



陳恒鑌在荃灣名逸居外直播。（陳恒鑌Facebook）

陳恒鑌在荃灣的Facebook直播中提到，今日不少地方都有確診情況，呼籲市民不要到人多擠迫的地方，並盡快接種疫苗，他個人亦已完成三次接種。

陳恒鑌呼籲名逸居一座未檢測的住戶可到樓下的臨時檢測點進行檢測，又指仍未檢測者將有人上門檢測。他預料檢測行動午夜前完成，明早7時左右解封。他呼籲已檢測者要繼續戴着手帶，因手帶是明早解封時離開的憑證，在前往檢測時亦要帶着身份證及手機。

民建聯伍俊瑜提醒，目前只有名逸居第一座的住戶才需要強檢，而行動不便者，可聯絡安排上門檢測。

要求在葵涌邨內設立檢測站

葵涌邨逸葵樓出現多宗確診個案，陳恒鑌亦到場視察。他表示，葵涌邨共18座大廈有合共近4萬人，當中包括不少長者，故他與多位互委會代表要求當局於葵涌邨內設立檢測站，為逸葵樓以外的其他各座大廈進行檢測。