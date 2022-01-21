建造業議會主席陳家駒將卸任　任內推組裝合成：工業化唯一出路

建造業議會主席陳家駒本月底將卸任，回望過6年工作，他形容並「不平凡」。陳指，自2016年上任不久，便與發展局聯手，推動組裝合成建築法（MIC），除能夠加快建築效率、減低成本外，亦可改善地盤工友的工作環境、減低傷亡風險，是其任內其中一件深刻事件。他形容組裝合成建築法為「工業化改革嘅靈魂」，讓建造業由「手工藝」邁向工業化。

陳家駒亦寄語接棒出任建造業議會主席的金門前總裁、資深工程師何安誠，期望對方推動業內新技術發展，包括建築訊息模擬（BIM）、綠色金融，以及推動工友工作環境安全。



陳家駒總結過去6年帶領建造業議會的道路，他表示，2016至2017年，與發展局合作推動MIC技術，改革行業走上工業化的道路。（林穎嫺攝）

陳家駒今早（21日）與傳媒會面，回顧過去6年於建造業議會的工作。陳表示，2016至2017年，議會與發展局合作推動MIC技術，將工序由工地遷移到工廠，效率高、能監管之餘，安全性及穩定性都較傳統建築方法好，亦能大減建築廢料。他舉例指，百勝角消防宿舍和科學園創意斗室兩個先導計劃，以及竹篙灣檢疫中心的成功例子，便是組裝合成建築法的最佳例證。

陳續指，組裝合成建築法在港由零開始發展，十分適合香港，並形容建造業走向工業化是「唯一出路」。他又希望房屋署能在公營房屋項目，應用組裝合成技術，令本地業界更趨成熟。

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陳家駒說，議會亦推動不少工作，特別是團結業界的專業人士和工友，透過運動日和組織義工隊，增加行業內的歸屬感，以合力推動行業向前邁進。

建造業議會主席陳家駒即將於本月底卸任。（林穎嫺攝）

6年任期看似很長，但仍未足以推動所有計劃，陳家駒寄語將於2月1日履新的候任主席何安誠，希望對方能繼續為行業發展創新科技，包括建築訊息模擬（BIM）、綠色金融，以及推動安全，「好多嘢都係起步點，好多優化嘅地方，需要留畀下屆。」

移民潮令建造業面臨更嚴峻的勞動力不足

移民潮下，不少人才離港，陳家駒亦不禁慨嘆，移民潮令本來已青黃不接的建造業，面臨更嚴峻的勞動力不足問題，但他未掌握具體數據。他希望年輕人能考慮在本港發展，留港貢獻社會。