房委會增兩項目用組裝合成法建屋　陳帆指視乎需求或在港設廠

港府近年推動「組裝合成」建築法，房委會正於東涌第99區公營房屋發展項目，以組裝合成興建一幢12層高的大廈。運輸及房屋局局長陳帆今日（8日）在立法會指出，房委會早前決定於藍田德田街及安達臣道石礦場的的項目，以組裝合成建築法，分別興建一幢及三幢大廈，當中德田街的項目將樓高33層。

陳帆又指，組裝合成法可建高達40層的樓宇，不過礙於其他限制未能將德田街項目發展成40層。他又指，日後若需求增加，會考慮在港設立制件工廠。



運輸及房屋局局長陳帆在立法會回覆議員質詢時指出，選擇採用組裝合成法的項目時，需要考慮地盤土地是否平坦、周邊交通，及是否有空間存放組件等多個因素，而房委會亦開始應用立體預制組件，即預先製造浴室及廚房等部份。現時組裝合成法的預制組件主要在內地廠房製作。陳帆指，日後若先導計劃證明有一定需求，會考慮在港設立製造工廠，增加港人就業機會。

組裝合成建築法可建最高40層樓宇

房委會早前將東涌第99區公營房屋發展項目，定為組裝合成法首個先導項目。陳帆指，現時該項目正進行停車場挖掘工程，料可於2024年落成。房委會早前亦決定於藍田德田街及安達臣道石礦場，分別以組裝合成法興建一幢樓高33層、兩幢28層高及另外一幢17層高的大廈。

陳帆說，組裝合成法可興建達40層高的建築物，不過藍田德田街項目受其他限制，包括布局、樓與樓之間的高度差距等，而未能興建40層。而德田街的項目用地狹小，加上附近交通繁忙，希望可以「挑戰自己」，若能夠克服困難料可將組裝合成法應用到其他項目；而安達臣道石礦場的項目，因附近有其他使用傳統方法興建的公營房屋，可以比較到不同方法的分別。

陳帆指，藍田德田街的項目用地狹小，加上附近交通繁忙，希望可以「挑戰自己」。（資料圖片）

洪水橋新發展區受影響居民 2024年起調遷

此外，就洪水橋／厦村新發展區的發展計劃，運房局於回覆書面質詢時指，洪水橋站預計於2024年動工建造，2030年竣工，而新發展區的新增人口料於2030年開始遷入。不過，於啟用前會有約4,400名受工程影響的居民，會於2024年起陸續遷入區內的專用安置屋邨。不過當局指他們屬區內調遷而非新增人口，屆時會因應調遷居民的交通需求，協調公共交通營辦商提供足夠公共交通服務。

而就洪水橋／厦村新發展區與鄰近地區環保運輸服務，土木工程拓展署早前完成第一階段研究，正進行第二階段研究。