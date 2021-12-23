將軍澳中醫院採組裝合成建病房成首例　政府研放寛豁免樓面面積

港府近年大力推動組裝合成建築法（MiC），樓高9層的將軍澳中醫院成為先導計劃之一，負責計劃的建築署總工程策劃經理張萃麟形容，該間醫院是全世界首推的MiC醫院，當中最大的挑戰是，病房、手術室和診症室等，重複性遠較住宅低，構成挑戰，惟承建商最終亦構思了超過7個種不同類別的房型，形容很鼓舞，是用盡了MiC技術。

建築署署長何永賢亦表示，會繼續嘗試在不同項目採用MiC技術，惟市民對有關技術不了解，亦較抗拒鋼製組件，相信需要適應期才能在私樓採用有關技術，但她表示，新界開始有廠房自行研發「機電合成建築法」的組件，早前亦已前往參觀，樂見港廠積極推廣MiC技術。



建築署署長何永賢表示，目前已在職員宿舍、學生宿舍、安老院舍、醫院和臨時街市等採用MiC技術，「可以做嘅都會去試」，希望可以帶來突破，冀增加每個項目採用MiC的比例，亦希望更多私營企業可參考現時成功的例子，採用MiC技術建屋。她續指，本港現時亦開始有廠商研發「機電合成建築法」的組件，相信日後會有更多項目採用MiC技術。

政府前年公布，豁免MiC樓宇6%總樓面面積，惟截至今年8月，屋宇署僅接獲14宗相關樓面面積寬減申請，建造業議會主席陳家駒認為，地產商在興建建築物時有許多考量，市場亦需時適應，相估日後會有愈來愈多私樓採用MiC技術。他又透露，政府正檢視有關地積比寬減的百分比，預料很快會有消息出爐。

位於百勝角路的將軍澳中醫院，6月開始施工，將會提供400張病床。張萃麟表示，醫院涉及多個不多大小的病房、診症室、護士室等，每一層組件的重複性遠較住宅低，設計時亦要預留彈性，配合日後中醫行業的發展，形容挑戰很大。因此，當局在標書制定了4個條件，包括標準化組件、避免雙層樓面版、預留空間彈性，以及要準備「偷輕」組件的重量。

她續指，承建商均衝破了原定的7種房間要求，在同一組件下設計了儲物櫃室、手術室、機電房等，形容很鼓舞，是用盡了MiC技術，成為突破。另外，醫院樓底一般較住宅項目高，今次中醫院的樓底則達4.5米，在運輸上亦構成挑戰，最終的方案，是將一層的組件一開為二，在工地後才合體，中醫院預料最快2025年第2季便可落成。

+ 9

另外，樓高21層的香港大學黃竹坑學生宿舍亦採用了MiC技術，部分組件已運抵本港，在流浮山的棕地嘗試組裝，日後便會將有關組件拆下，移送到黃竹坑地盤。港大物業處處長譚景良表示，組件出廠時已包含所有傢俬，連窗簾和蚊網等亦已裝好，工地現場只需將組件合併，「唯一要做就係中間嗰塊，連棚架都慳返」，他大讚MiC「快、靚、正、平」，預料整個造價減少近1億元，至11.5億元，減幅約8%，而工程可加快半年，最快可於明年底入伙。