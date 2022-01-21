逸葵樓增至20人中招　病毒入侵鄰座映葵樓　清潔工及2歲童初確診

新冠肺炎第五波疫情蔓延，本港昨日(20日)新增18宗個案，其中12宗為本地感染。初步陽性個案達20多宗，最少2宗本地源頭不明。其中，源頭來自在油麻地海景絲麗酒店檢疫的43歲巴基斯坦裔婦人的葵涌邨逸葵樓爆疫，現時涉及有關大廈的相關個案達20宗，包括住客、訪客、工作人員，涉及13個單位出現個案，另有一名保安員亦中招，另有一名替工保安員及清潔工確診，而確診者中有一名探望祖母的2歲的女童。



袁國勇到逸葵樓視察。（廖雁雄攝）

葵涌逸葵樓爆疫，截至現時，加上懷疑個案及工作人士，有約20人在該處工作或訪客或住客感染，包括去了深圳人士，涉及12層、13個單位，座向分佈散在1、2、7、11、14、15、20、25號單位，當中有部分為初步陽性個案。

另外，除早前所提及的保安員確診外，另一個替工保安員，以及一位居在映葵樓14樓的人士，則在逸葵樓做清潔，她需要到大廈的每層倒垃圾，此外，本身居住在綠楊新村、曾多次到訪映葵樓祖母家的的一名2歲女童都是初步確診，她與清潔工居於同層但不是相連單位，雖不算距離遠，但是附近鄰居，張表示，她由於發燒，家人送她到醫院檢測，現時其家人需即時檢疫。

另外，兩名曾到12樓探訪人士確診，而消息指，港府有意在較後時間，將葵涌邨逸葵樓住戶家居隔離。

映葵樓。（資料圖片／何偉鴻攝）

而有關的超級傳播群已擴散至第五代，早前兩名大嶼山佛教筱可紀念中學學生因應考時確診，現時同校的另一名14歲女學生初步確診。

▼1月20日，葵涌邨逸葵樓多名居民確診被圍封▼



+ 9

▼1月20日，葵涌邨逸葵樓多名居民確診▼



+ 4

▼1月20日，約10名義工阻止市民交倉鼠予政府▼



+ 9

▼1月20日，葵涌邨逸葵樓疫下生活情況▼

