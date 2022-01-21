疫情．1.21｜葵涌邨逸葵樓2700居民禁足隔離5日　深水埗有新火頭

本港今日(21日)新增24宗個案，其中18宗為本地感染。其中2宗為源頭不明，初步陽性個案達20多宗，最少10宗與葵涌邨逸葵樓群組有關，個案更蔓延至邨內的映葵樓，一名2歲童及一名清潔工初步確診。一名在邨內做替假保安，居住在青衣長安邨安圖樓人士亦初確診。

食衞局局長陳肇始指，由於葵涌邨逸葵樓群組有擴大趨勢，今晚6時起，要求逸葵樓圍封檢測5天，直至下周三早上（26日），全部2700名居民需要每天接受檢測，當局會要求居民檢測完後留在家中，減少交叉感染機會。陳呼籲居民不要搬離住所。

另外，深水埗區出現一宗源頭未明感染個案，患者是居於南昌街35號的40歲男地盤工，港府晚上7時起，將其住戶所在的南昌街35至37號實施封區檢測。



葵涌邨逸葵樓禁足隔離至下周三 中學生情侶「預備五日冇得見」

1月22日【01:38】葵涌邨逸葵樓爆發Omicron疫情，政府周五（21日）傍晚6時起實行禁足令強制檢測五日，但居民至要下周三（26日）早上第五次檢測呈陰性才有望解禁。周五晚一別五日不能見，中學生小情侶晚上在逸葵樓大閘外，男生送女友回家禁足隔離，顯得依依不捨，「預備五日冇得見」。

中四學生余同學周五晚送女友回逸葵樓禁足隔離，此前二人一同晚飯，再購買日用品及糧食，「預備五日冇得見」。（楊凱力攝)

▼1.19「殺鼠令」下市民交倉鼠到新界南動物管理中心▼



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殺倉鼠｜銅鑼灣及大埔廣場I Love Rabbit樣本呈陽性 顧客要檢測

【23:59】衞生署衞生防護中心公布，共在40間寵物店及有關貨倉採集共738個環境樣本，其中共30個呈陽性，最新化驗結果顯示新增兩間寵物店（銅鑼灣駱克道545號I Love Rabbit和大埔廣場I Love Rabbit）採集的環境樣本亦呈陽性。

為審慎起見，上述新增的兩間寵物店會被納入強制檢測公告。任何在1月7日至1月18日期間曾身處上述店鋪的人士，須根據強制檢測公告接受檢測。該兩間店鋪的員工會被安排到檢疫中心進行強制檢疫。

截至今日，與寵物店相關的陽性檢測個案共有八宗，分別為個案13047、13059、13073、13110、13118、13120、13123及13124。個案的流行病學調查仍然進行中。署方表示，鑑於早前漁農自然護理署從寵物店抽取倉鼠的樣本病毒測試呈陽性，綜合中心現階段掌握的流行病學調查和化驗結果，初步不能排除是由感染病毒的寵物導致環境樣本的陽性檢測結果。

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葵涌邨逸葵樓居民禁足首晚9時後獲派飯 有燒味飯等至少8款可揀

【23:57】葵涌邨逸葵樓出現約20宗確診個案，政府於傍晚6時宣布，大廈居民需要留在住所5日，至1月26日，期間政府會安排派飯，並派發物資。《香港01》獲得數張居民飯盒照片，並綜合居民形容，落樓檢測後就可選飯盒及取物資，有燒味飯、雞髀紅腸飯、雞扒腸仔飯等多款可選；以居民獲得的粟米肉粒飯與早前竹篙灣檢疫中心傳出的「粟米肉磚飯」相比，似乎較可入口。不過，有居民反映，直至晚上9時許才獲派飯。

新冠疫苗｜5至11歲兒童首日打科興 630人搶先接種

【23:50】疫情惡化加上「疫苗氣泡」全面擴大，接種疫苗人數持續高企。今日起5至11歲兒童可打科興疫苗，當局公布，首日有630名相關年齡組別兒童接種。

今日總接種人數有47,800人，當中21,100打首劑，打破1月7日的20,864人紀錄，創自去年9月4日之後的單日新高。

殺鼠令｜全港寵物店連棄養倉鼠已被人道毀滅 漁護署累計殺2298隻

【23:27】兩批荷蘭入口的倉鼠，部分被驗出帶有新冠病毒Omicron，政府下「殺鼠令」，漁護署表示，截至今日下午4時共有2,229隻已被人道毀滅，包括銅鑼灣Little Boss寵物店內69隻、寵物店位於大埔倉庫的861隻、以及在其餘可售賣倉鼠的寵物店內的1,299隻，超額料因部分非名單內的倉鼠，因所屬寵物店驗出Omicron而受到株連。其他受牽連的龍貓、兔仔、金倉鼠、天竺鼠及白老鼠共有283隻。

漁護署又表示，截至今日下午4時，共接收了77隻由畜養人放棄飼養的倉鼠，並已為其中71隻倉鼠抽取共113個樣本進行2019冠狀病毒病病毒測試，相關檢測仍在進行中。除兩隻送交本署時已自然死亡的倉鼠外，其餘69隻倉鼠已作人道處理。連同這批倉鼠，即共2,298隻被人道毀滅。

停課｜逾百巴士線續縮班兩周 新巴城巴約20條學校路線暫停服務

【23:25】政府早前宣布延續社交距離措施兩周，亦叫停中小學面授課程，巴士公司今日（21日）再次調整班次兩個星期，繼晚上8時後及在上午10時至下午4時的繁忙時間都會減少班次。新巴城巴亦表示，全暫停學校路線及調整上課日特別班次的服務，涉及逾20條路線。

▼1月21日，葵涌邨逸葵樓居民禁足隔離首晚落樓檢測▼



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Omicron｜葵涌邨逸葵樓老翁獨自隔離 女兒目送父入樓作淚的控訴

【21:23】本港新冠病毒Omicron疫情嚴峻，葵涌邨逸葵樓相關個案(包括確診及初步確診)今日（21日）增至約20宗。政府今日公布，將於逸葵樓原址實行檢測圍封，為期5天。在今晚6時，多員警員已在逸葵樓下拉起封鎖線，只許居民進入而不准離開，有居民一度不滿鼓噪，指「落去買條菜10分鐘都唔得？5日無菜食呀！」

不少居民則做足準備，購買一袋二袋物資回家。有居民指已做好人理準備，打算5日會上網及做瑜珈，而公司亦體諒情況。不過有家庭就被逼分離，邱小姐70歲父親本身獨居，邱小姐礙於工作無法與父親一同隔離，一家人只好目送父親入逸葵樓。邱小姐聲淚俱下指十分擔心父親情況，批評政府安排混亂：「連物資都無時間買！」

▼1月21日，葵涌邨逸葵樓居民禁足隔離首晚落樓檢測▼



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疫情│巴裔婦丈夫拾荒致葵涌邨逸葵樓爆疫 疑關鍵超級傳播者曝光

【20:49】第五波新冠病毒Omicron疫情持續擴大，爆疫的葵涌邨逸葵樓2,700名居民今晚（21日）傍晚6時起禁足原址隔離五日至下周三（26日）早上。暫有約20名逸葵樓染疫，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅拆解逸葵樓居民「無座向」中招原因，源自巴裔婦的確診丈夫曾與初步確診的清潔工接觸，而清潔工每日在大廈當清潔工作期間接觸不同市民，亦因此出現人傳人情況。

封區｜建築工初確診源頭未明 深水埗南昌街35至37號封區強檢

【19:05】港府發言人，自今日下午7時起，於深水埗南昌街35至37號封區檢測，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。政府目標是在明日（22日）上午約7時完成行動。港府表示，由於今日發現一宗曾在上址居住的初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定封區檢測。

今午疫情記者會中，當局披露一宗暫時源頭不明個案，患者是居於南昌街35號的40歲男地盤工 ，有時在葵涌象山邨邨口地盤6與7位同事接觸，亦會到天水圍泳池地盤，有發燒，1月20日開始不舒服去醫院，檢測結果呈陽性。

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Omicron｜車公誕市場取消 食環署發還檔租 發放一半檔租特惠金

【18:41】Omicron疫情嚴峻，政府繼上周五（14日）宣布取消虎年年宵花市後，食物環境衞生署今（21日）公布取消原定下周六（29日）開始舉行的車公誕市場。該署將以書面通知所有投得攤位的檔主有關決定，全數退還檔租外，亦會發放相等於攤位使用費50%的特惠金。

▼2021年農曆大年初二車公誕▼



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【18:42】陳肇始強調，現階段本港檢疫設施足夠，但當疫情嚴重，隨時可能再有其他大廈爆疫，會有密切接觸者同其家居接觸者需要隔離，因此要準備一定數量檢疫設施備用。當局會因應情況，決定安排受檢人士到檢疫中心還是原址隔離，抑或是強制檢測。

她續指，港府其他地區的疫情都有關注，如香港仔、深水埗，當局在有關地區都有安排強制檢測，如果發現有更大風險，有需要時會再於其他大廈圍封檢測。

▼1月21日，逸葵樓實行為期5天的圍封檢測▼



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【18:20】房屋署助理署長（屋邨管理）陸子慧指出，房署會在今晚約7時安排送飯盒到逸葵樓單位，居民可於晚上8時後到逸葵樓樓下採樣本，採樣站開放至凌晨零時。明天起，採樣站日間都會運作，讓居民有更多時間檢測。

房署明天會安排送早午晚三餐餐盒予居民，如有需要，可向衞生署查詢醫療或覆診問題，當局另設熱線3617 9201及2427 9006。

【18:18】衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，環保署及政府專家袁國勇曾到逸葵樓考察，全幢大樓有20宗個案，涉及13單位，分佈12個樓層，並涉不同座向。視察期間，未有發現結構性問題，空氣流動問題及喉管問題，估計大樓爆疫好大機會由一名超級傳播者引起，遊走不同樓層傳播。

徐續說，爆發源頭來自一宗Omicron感染個案（患者編號＃13045），其染疫丈夫（＃13064），1月13日曾到葵逸樓收集站，與同一位清潔工人接觸，該清潔工初步確診，每日在大樓的不同樓層清潔，不排除工作期間接觸不同市民，因此發生人傳人。

據初步觀察，超級傳播者應於1月16日至1月18日最有傳染性，該段時間內接觸過的市民應會陸續發病。而OMICRON有3至5天傳播期，1月19日於逸葵樓的圍封行動應會發現到部份個案，相信近幾天可能會發現更多新個案。他指，由於大樓沒有結構性問題，因此專家建議不用全面撤。而以往的撤離行動，是因住戶留於家居會不斷承受風險，不合適繼續居住，而要去檢疫設施。

現時逸葵樓傳播途徑已發生，今次為期5天的原址圍封檢測，目標盡快找到已在潛伏期的居民。由於病毒有數天潛伏期，需要做多幾次測試。

Omicron｜ 葵涌邨逸葵樓20人染疫 2700居民原址禁足5日隔離

【18:15】食物及衞生局局長陳肇始表示，因應葵涌邨逸葵樓出現超級傳播，有約20宗染疫個案，決定由今晚6時起，於逸葵樓實行為期5天的圍封檢測。她強調，群組涉超級傳播，有極高風險，有需要果斷行動。

據當局初步估算，大廈有2,700名住戶受影響。家居隔離5天期間，會設有臨時檢測站，居民需要每天接受檢測。她呼籲居民檢測完後留在家中，減少交叉感染機會，鄭重呼籲居民不要搬離住所。

【17:07】張竹君表示，逸葵樓源頭個案13064曾去過垃圾房，確實是如何進入同供詞有分別，有時說拎鎖匙，有時說開咗門就入去，傳染期去過那裡是不清晰，未必是他直接染給大廈居民，據掌握資料他應該沒有進入大廈，有可能感染其他居民，有關居民或進入逸葵樓再傳播，知道有關部門有討論，6點記者會交代，第一晚封區檢測有2500居民，檢疫中心未必足夠單位容納所有人。

資料截至1月19日晚上7時

逸葵樓增至20人中招 病毒入侵鄰座映葵樓 清潔工及2歲童初確診

【16:55】映葵樓一名2歲女童初確診，本身住荃灣綠楊新邨，但嫲嫲住映葵樓，女童很多時會在映葵樓，和另一名初陽清潔工同一層14樓，不是很遠，但不是隔離，有機會碰頭有風險，女童發燒去醫院檢測，家人已送檢疫中心。有2名12樓的訪客初步確診。

深水埗增源頭不明個案 40歲地盤工居南昌街 葵涌象山邨地盤開工

【16:48】一宗暫時源頭不明個案，居住南昌街35號的40歲男地盤工 ，有時在葵涌象山邨邨口地盤6與7位同事接觸，亦會到天水圍泳池地盤，有發燒，1月20日開始不舒服去醫院，檢測陽性，個案要基因分析，檢視與南昌街工作人士有否關係。

香港仔龍薈現傳播 增一食客確診 與患者相距甚遠惟均曾用洗手間

【16:39】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，個案13110 曾與個案 13059與家人在香港仔中心龍薈中午用膳，安心出行紀錄顯示兩人同時出現過，看過餐廳圖則，二人坐得比較遠，一個坐13台一個坐123台，中間頗遠，兩人為男士，都有去過廁所，機電署會去巡視，可能洗手間傳播，餐廳員工要檢疫，餐廳停止14日大清洗，希望經常去飲茶人士檢測。

至於逸葵樓，加上懷疑個案及工作人士，有約20人在該處工作或訪客或住客感染，包括去了深圳人士，涉及12層、13個單位，座向分佈散，大概9個不同座向單位，包括初步陽性個案，有該處保安，另一個初陽個案則在葵涌邨做保安替工，另外一位居在映葵樓人士，在逸葵樓做清潔，每層倒垃圾，映葵樓一名2歲小朋友都是初確，同清潔工同層但不是相連單位，是附近鄰居，該大廈居民要檢測。

▼1月20日，香港仔一名老翁初確診源頭不明▼



逸葵樓連環爆疫增至20人 消息：當局擬將2500名住戶禁足隔離3天

【16:28】本港疫情嚴峻，43歲巴基斯坦裔婦人群組繼續擴大，或與其相關的逸葵樓相關個案(包括確診及初步確診)增至約20宗，涉及12層合共13個不同座向單位，另居於同邨映葵樓的一名清潔工人初步確診，意味繼逸葵樓以外，傳播鏈或隨時再蔓延至邨內其他大廈。據消息指，當局將宣布「禁足令」，要求逸葵樓逾千名住戶居家隔離。

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Omicron｜圖解巴裔婦檢疫群組 11日傳5代涉逾40人直逼國泰空姐母

【16:28】Omicron變種病毒株攻入本港，43歲巴基斯坦裔主婦引發的檢疫酒店群組繼續擴大，由其完成隔離後返回社區起計，截至昨日止，短短11天內，已出現第五代傳播，群組累計感染人數最少涉逾廿人，連同初步確診的十餘人(即合共已逾40人)，巴裔婦的傳播力已超越前國泰空少引發的望月樓群組，傳播鏈涉及人數更直逼國泰空姐母跳舞群組的51人。



擴散速度快速以外，該群組亦到處「火頭」，疫情追蹤最新進展揭示，巴籍婦兩名染疫兒子，於美孚站與6歲幼稚園女教師，以僅9秒短暫相遇，或已透過空氣傳播引發感染；另巴裔婦丈夫曾到訪葵涌邨執垃圾，但未有及時通報，亦不排除因此令該邨逸葵樓疫情大爆發，最少16人初步確診，全廈需封區檢測連續3日，惟當局評估暫毋須撤離。

巴裔婦檢疫群組傳播圖解(按下圖)



美孚站通道疑有傳播 港鐵派消毒機械人清潔 料擴至19個車站使用

【16:19】Omicron病毒在九龍西大爆發，昨日衛生防護中心懷疑日前確診的幼稚園教師，曾與兩名確診地利亞修女學校學生，在美孚站A出口隧相差約9秒出入而染疫。



港鐵表示，會在站內加強防疫消毒工作。美孚站內今日有消毒機械人現身，噴出消毒霧氣，為站內消毒，而港鐵未來更擬在全港19個車站使用，乘客經過時可以看到它們的身影。

疫情｜向逸葵樓鄰近3460戶派快速測試套裝 不能替代強制檢測

【16:12】葵涌邨逸葵樓爆疫。民政事務總署今日（21日）表示，今日（21日）早上在鄰近逸葵樓的四幢大廈，即雅葵樓、旭葵樓、映葵樓、曉葵樓，向共3,460戶居民經信箱派發2019冠狀病毒病快速測試套裝，希望有效地及早識別感染者，保障患者和他們的家人，惟強調以快速測試套裝進行的檢測，並不能替代政府強制檢測要求。

民政事務總署及葵青民政事務處今日早上在鄰近葵涌邨逸葵樓的四幢大廈經每戶信箱向居民派發2019冠狀病毒病快速測試套裝，供住戶自行進行檢測。(政府新聞處圖片）

Omicron｜北河街街市提早今晚7時關閉 全面清潔消毒攤檔明天重開

【16:11】食環署今日（21日）宣布，因應政府昨日（20日）發出的強制檢測公告，指明曾於指明期間及時段身處圍繞北河街市政大廈對開的人士須接受強制檢測，為保障街市檔戶及市民的健康及安全，北河街街巿今日將提早一小時於晚上7時關閉作深層清潔消毒工作。

▼1月21日，政府派派員到北河街一帶消毒▼



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01消息｜政府原計劃隔離逸葵樓全部1400名居民 中途臨時取消

【15:47】葵涌邨逸葵樓目前至少16人染疫，可靠消息人士透露，為避免大規模爆發疫情，當局原定計劃把逸葵樓約1400名居民全部強制隔離，安排入住竹篙灣隔離營及荃灣絲麗酒店，但昨晚當局臨時中途改變計劃，打算再觀察一段日子，才最後敲定方案。而有關方面已準備好接載車輛及物資。至於最終是否需要「大搬遷」，還會看這兩天的專家報告。

Omicron｜有南亞人士仍於大南街擺地攤 排檔檔主：見過賣垃圾

【14:58】本港新冠肺炎疫情反覆。當局指檢疫後確診43歲巴裔婦的丈夫，曾於1月13日到過葵涌邨逸葵樓、綠葵樓及芊葵樓的垃圾房執垃圾，然後再到深水埗南昌街近北河街街市擺地檔販賣。因此當局將圍繞北河街市政大廈對開行人路路面亦列入強制檢測名單。



今日（21日）在北河街及大南街一帶仍見有零散南亞裔人士擺地攤，售賣物品包括衣服等。有於大南街經營排檔的巴基斯坦人士指，附近有不同種族的人士擺地攤，包括尼泊爾、巴基斯坦，甚至本地人。他直言部份擺地攤人士衞生不佳，不少人吸煙等故沒有戴好口罩，擔心引起傳播。亦有排檔檔主人，見過部份地攤售賣垃圾。

強制檢測｜香港仔逾廿幢住宅納強檢 深井浪翠園2期一帶上榜

【14:28】新冠肺炎疫情持續擴散，衞生防護中心昨日（20日）透露，香港仔及深井浪翠園一帶的污水樣本對病毒呈陽性，涉及多幢大廈。根據強制檢測公告的地圖範圍，香港仔中心一帶涉及22幢住宅，包括旁邊的南灣御園、福群大樓。深井方面，涉及浪翠園第二期，以及排棉角村一帶，翻查資料該處有多間村屋。

梁子超倡逸葵樓禁足三日 指Omicron發病快 上午陰性下午可傳染

【13:56】葵涌邨逸葵樓疫情大爆發，至少16人染疫涉及11個單位，政府因檢疫設施不足，未有撤離大廈2500名居民，而是向逸葵樓發出「限制與檢測公告」，居民今日（21日）起一連三日要強制檢測。有逸葵樓居民批評，政府未有派員在大廈檢查出入人士是否已獲取陰性報告，擔心個案流入社區。

呼吸系統專科醫生梁子超接受《香港01》訪問時表示，逸葵樓明顯存有活躍傳播，「半桶水」及過於鬆散的措施不足阻截傳播，染上Omicron人士可在1至3日內發病，因此應果斷圍封大廈3日，否則「上午檢測陰性，下午可感染他人」；政府專家顧問、中大呼聲系統科講座教授許樹昌亦指，不應容許居民外出工作、在社區遊走，最理想應禁止出入3日。

葵涌邨逸葵樓1連3天強檢 居民指自出自入未有檢查 較圍封強檢鬆

【12:38】本港爆發第五波疫情，葵涌邨逸葵樓至少16人染疫，患者分佈11個不同樓層及8個不同座向單位，政府昨日（20）發出限制與檢測宣告，安排所有居民由今日（21日）起一連三日進行強制檢測。

逸葵樓對出球場今早有大排居民排隊輪候檢測，現場所見，大廈未見有人檢查出入居民是否已接受強檢，有居民擔心存有漏洞，走漏個案，要求加強人手駐守大廈出口監察，並呼籲居民自律檢測，「潔身自愛，唔好搞到人心惶惶。」

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第五波疫情｜樹仁大學提前放農曆新年假期 長達15天直至2月7日

【11:44】本港疫情「火頭處處」，多個校園失守。香港樹仁大學今日（21日）宣布，鑑於近日第五波疫情轉趨嚴峻，決定提前在下星期一（24日）開始農曆新年假期，直至原定的下月7日結束。

美孚幼師與患者病毒基因排序相同 許樹昌：料相遇時短程空氣傳播

【11:37】鰂魚涌學之園幼稚園（君豪校）的26歲女教師(個案13072)，曾與染疫的巴裔婦(個案13045)兩名亦中招的兒子相隔約9秒，一出一入美孚站A出口，疑因是次相遇而感染。政府專家顧問、中大呼聲系統科講座教授許樹昌在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，兩組患者的病毒基因排序百分百相同，唯一知道曾在隧道相遇，故肯定在這9秒產生傳播，估計是出現短程空氣傳播，建議市民到人多擠逼地方最好佩戴兩個口罩及平光眼鏡。

蕭傑恒指美孚幼師 或非於港鐵站隧道染疫 料九龍西有多條傳播鏈

【10:36】43歲巴基斯坦婦女把病毒由檢疫酒店帶入社區，其丈夫在逸葵樓患者驗出該群組帶有的Omicron變種新冠病毒「BA.2」後，承認上周曾到該廈垃圾房拾荒轉售。至今該大廈有15名居民及1名保安染疫，遍及11層、共12個單位。



理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒在港台節目《千禧年代》表示，事件反映病毒「在九龍西擴散得好快」，形容或已種下多條傳播鏈，但估計幼稚園女教師未必直接從巴籍母子感染，可能經過未確診的第三者染疫。

蔡若蓮：2.24疫苗氣泡生效 沒健康證明又未打針老師 不可入校園

【09:19】教育局昨宣布全港中學須在下周一（24日）或之前暫停面授課堂及所有校內活動。教育局副局長蔡若蓮在港台節目《千禧年代》表示，復課準則視乎學生年齡、自理能力，也會平衡他們的學習逼切性，將於月底公布農曆新年後的復課安排。



至於將於下月24日推行的疫苗氣泡，她指如教師沒有健康證明、亦不願打針，將不可進入校園，會被視為無理缺勤，未經許可強行進入校園，將面對紀律處分或承受法律後果。

幼園教師疑相距9秒經過美孚站A出口染疫



封區｜荃灣名逸居、天水圍天盛苑、長沙灣邨長欣樓無人確診

【07:13】政府因應多宗新冠肺炎初步確診個案，昨晚圍封天水圍天盛苑盛謙閣、荃灣名逸居第一座和長沙灣邨長欣樓檢測。當局今晨宣布，上述三區都沒有發現陽性檢測個案。

1月19日，長沙灣邨長欣樓封區檢測



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Little Boss前員工哭訴非賣品小動物被殺 批漁護署有殺錯無放過

【06:52】銅鑼灣寵物店Little Boss一名女店員及一名女顧客確診，政府決定撲殺Little Boss全港分店的倉鼠，而其他寵物店的倉鼠亦要撲殺。不過，有Little Boss前員工向《香港01》哭訴，漁護署將員工在辦公室內飼養多年、有先天缺陷而沒有出售的20多隻小動物亦一併人道毁滅，斥當局「點解有缺陷嘅小動物都唔放過？係咪當小動物只係垃圾？」



兩名前員工又指，該批小動物與倉庫內的小動物沒有接觸，而照顧的職員亦不會到倉庫。二人坦言目睹漁護署將寵物店及倉庫內小動物撲殺十分心痛：「好似望住屋企人被殺咁」。

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▼1月21日50個與染疫個案有關的強制檢測地方▼



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強制檢測｜57處上榜 涉希慎廣場美食中心和土瓜灣工聯會訓練中心

【05:29】本港昨日新增14宗新冠肺炎確診和20多宗初步確診。政府今晨刊憲，將57個指明地方列入強制檢測名單。

其中50個地方與12宗初步陽性檢測個案及一宗與輸入個案有關，牽涉的染病者包括葵涌邨爆發群組、居荃灣名逸居的37歲男子和居長沙灣邨長欣樓的24歲社工助理等，地點有銅鑼灣希慎廣場美食中心、土瓜灣工聯會訓練中心和港九新界不同餐廳及設施。

殺鼠令｜漁護署譴責有人阻接收倉鼠 促停止及交回 已就事件報警

【01:44】漁農自然護理署譴責有人在新界南動物管理中心外阻礙市民交出倉鼠，以及接收市民原擬交予漁護署的倉鼠。當局強調此舉阻礙部門工作和可能對其本身及公眾構成衞生風險，要求相關人士停止這些行為和交回已取走的倉鼠，稱已就事件報警。

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I Love Rabbit、Little Boss幾家分店多個樣本呈陽性 到訪者強檢

【00:51】衞生署衞生防護中心表示，截止昨日（20日）晚上，最新化驗結果顯示，有4間寵物店採集的7個樣本呈陽性，當中包括元朗和銅鑼灣的I Love Rabbit，以及兩間位於旺角通菜街的Little Boss。此外，本港昨日新增兩宗初陽個案涉及Little Boss，分別包括銅鑼灣及旺角通菜街分店，二人曾到場買倉鼠，其中一人曾與早前染疫的女售貨員有接觸。



中心表示，綜合現階段掌握的流行病學調查和化驗結果，初步不能排除是由感染病毒的寵物，導致環境樣本的陽性檢測結果。

昨日總覽：

女教師疑地鐵出口隧道中招 梁子超：倘隧道通風差或致空氣傳播

封區｜政府一晚圍封三大廈 各涉住戶初步確診染變種病毒

疫苗氣泡｜學校僱員、訪客2.24起須打針才准入 教職員不遵視缺勤

封區檢測｜天盛苑盛謙閣有住戶初步陽性 大廈圍封至明早

疫情｜葵涌邨逸葵樓爆疫 街坊怨有人亂拋紙巾恐播毒：唔知抹過咩

新冠肺炎｜馬會指疫情嚴峻關8投注站 分布爆疫深水埗、美孚

1月20日，袁國勇到逸葵樓視察



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殺倉鼠｜小童或自以為劊子手 恐扭曲價值觀 家長要一起表達情感

疫情｜17歲男學生染Delta 基因與寵物店有別 疑有新源頭

疫情｜日增逾20宗初確診 至少3宗冇源頭 張竹君：有大爆發風險

污水帶毒｜香港仔多個污水樣本呈陽性 區內逾20幢大廈納強檢

張竹君疑女教師美孚地鐵站內與患者同場9秒中招 病毒基因相同

Omicron│大坑東檢測中心冷清 東滿樓居民料減新年聚會

殺鼠令｜潘烈文：倉庫發現Delta病毒 好大可能倉鼠經寵物店傳人

殺鼠令｜許樹昌收恐嚇電郵 威嚇：「希望你早日過身」

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消息：教育局正研究中學是否停課 梁子超：停面授學生不用周圍走

殺倉鼠｜批殺鼠量高沒替代方案 生命教育學者稱人寵關係不可忽略

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1月20日，專家到葵涌邨逸葵樓視察



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▼1月19日 漁護署到旺角Little Boss撲殺倉鼠▼



第五輪防疫抗疫基金各行業可得資助額。（香港01製圖）

▼第五輪防疫抗疫基金各行各業資助金額▼

