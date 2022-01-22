居葵涌邨逸葵樓警務處文員中招　駐守荃灣政府合署　周四最後上班

第五波疫情越趨嚴峻。消息指，葵涌邨逸葵樓、映葵樓群組今日（22日）增逾70宗初步確診，其中一名染疫居民為警務處職員。

警方表示，一名居於逸葵樓的32歲女患者，為駐守人事部人事服務及職員關係科的文職人員。在強制檢測期間，初步證實對病毒呈陽性。其辦公室位於荃灣政府合署，周四（20日）最後上班，工作期間有佩戴口罩。至於有可能與該患者可能有密切接觸的警署人員，須接受檢測。衞生署調查後或要送往檢疫中心隔離。



▼1月22日凌晨4時，葵涌邨映葵樓圍封強檢▼



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警方表示，染疫的32歲女文職人員駐守人事部人事服務及職員關係科，她居於葵涌邨逸葵樓，獲安排接受病毒檢測後，今日被發現對病毒呈初步陽性。其辦公室位於荃灣政府合署，最後一日上班日為周四（20日），工作期間有佩戴口罩，過去14日亦無外遊記錄。

▼1月21日，葵涌邨逸葵樓居民禁足隔離首晚落樓檢測▼



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警方表示高度關注事件，與染疫文職人員可能有緊密接觸的警務人員及文職人員，均須按衞生署指示，接受病毒檢測，處方將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供該名文職人員的近日工作記錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。

警方強調，會靈活調派人手，確保相關服務不受影響。另外，當局已派員派員清潔及消毒病人相關工作地方，並提醒同袍注意個人衞生，減少社交接觸，若有不適，應立即呈後並求醫。

1月21日，逸葵樓實行為期5天的圍封檢測▼

