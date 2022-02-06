創傷弧菌繁殖最快細菌之一　魚販被魚鰭刺傷　延醫兩日終喪命

細小傷口也可感染創傷弧菌而致命。一名女魚販劏魚時被魚鰭剌傷，傷口非常細小而不以為意，延醫兩日因創傷弧菌入血，截肢仍未能控制惡菌而喪命。另一名女童在海灘被蠔殼割傷，傷口深至見骨，立即求醫獲處方抗生素，幸能保命。

創傷弧菌是其中一種繁殖最快的細菌，數小時可繁殖一倍數量；市民尤其是患糖尿病、慢性肝病或免疫系統疾病等高危群組，不要因傷口細小而掉以輕心，惡菌入血死亡率達三至四成。

撰文：醫善同行醫學顧問、感染及傳染病專科醫生黃天祐



該名50多歲女魚販本身患糖尿病，於魚檔劏魚時沒有戴手套，右手手指不慎被魚鰭刺傷。她見傷口非常細小，自己處理傷口了事。兩日後她因肚痛入院，不久發燒，而且肚痛位置的皮膚表面，出現大大小小紫黑色水泡；其後她的右手由手掌至手臂也出現紫黑色水泡，化驗證實創傷弧菌已入血，即有菌血症。

醫院立即安排她轉入深切治療部治療，而且創傷弧菌導致她右手出現壞死性筋膜炎，即軟組織及筋膜的嚴重感染，需要切除右手。惡菌令她痛至「典床、典蓆」，注射止痛針仍無效。她截肢後病情仍然惡化，使用不少強心針，可惜入院約兩周後死亡。

另一名外藉女童在海灘玩浮床，因浮床反轉跌落海，被海底的蠔殼割傷膝頭。傷口約兩吋大，深至見骨，皮開肉裂。其家人見她傷口發炎，立即將她送院。化驗顯示她感染不同細菌，包括大腸桿菌及創傷弧菌。幸好她使用抗生素後，沒有出壞死性筋膜炎或創傷弧菌入血，其後康復。

兩名病人都是感染創傷弧菌，傷口細小的魚販死亡，傷口大的女童反而康復，為何有這麼大分別？

創傷弧菌自然存在於和暖海水，身體的傷口接觸到海水、處理生海產時被割傷，或進食生或未經煮熟的貝殼類海產，都可感染該菌。有研究顯示，七成病人是接觸海產而感染；以往曾發生被魚鰭、蝦頭或蟹等刺傷而感染個案。

創傷弧菌引起的傷口感染，可導致壞死性筋膜炎（即「食肉菌感染」），可破壞身體組織。本港患上由創傷弧菌引致的壞死性筋膜炎的病死率約30%。本身有肝病、糖尿病、癌症、愛滋病、免疫系統疾病、正服食抗排斥藥病人，感染後入血或出現壞死性筋膜炎的風險較高。

值得留意的是，創傷弧菌是其中一種繁殖最快的細菌，數小時可以繁殖一倍數量，若病人不盡快使用抗生素壓抑該菌，容易入血及致命。

該女魚販患糖尿病，屬感染創傷弧菌後有併發症的高危群組；而且因延醫，入院時惡菌已入血，走均全身，包括走到肚的皮下組織，造成發炎而肚痛，也造成手部有壞死性筋膜炎。相反該女童本身健康良好，受傷後立即求醫，能盡快使用抗生素殺死惡菌。

雖然現時是冬天，但仍有感染創傷弧菌的風險。要預防感染創傷弧菌，必須妥善處理傷口，有傷口時避免接觸海水或生海產。處理生海產時要戴手套；海產必須徹底煮熟，特別是貝殼類海產如蠔、蜆及青口等，煮至貝殼打開口後，要再煮兩至三分鐘，確保殺死惡菌。

若於海水中或處理生海產時受傷，應立即用大量清水沖洗傷口，並盡快求醫，由醫生判斷是否需使用抗生素，減低感染及出現併發症風險。外國有食肆會有健康忠告，如患有肝病等高危人士不應進食生蠔，市民也應留意。

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