強制檢測｜黃大仙污水樣本陽性豪苑一帶列強檢　另列41個指明地方

政府公布，將42個指明地方納入強制檢測公告。其中，因應15宗初步陽性檢測個案、兩宗與輸入個案有關的個案及一宗與本地個案有關的個案，有39個指明地方被納入強制檢測公告。其中包括位於深水埗、荃灣及東涌的多間食肆，大窩口邨富邦樓、富德樓及富民樓、青衣長安邨安濤樓、中大新亞書院學生及教職員餐廳「Now & (當下) 」等亦被納入強檢，在指定時間曾身處有關地點的人士，需進行多次強制檢測。



另外，因應黃大仙有污水樣本檢測呈陽性，指明區域內的全部大廈或構築物均被納入強制檢測公告，包括鳳德公園、豪苑第一至三座、嗇色園社會服務大樓一帶。於1月8日至21日，曾身處於指明地點超過一小時的人士都需要強檢。



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此外，由於有寵物店採集的環境樣本呈陽性，銅鑼灣及大埔廣場I Love Rabbit分店亦被納入強制檢測公告。政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種2019冠狀病毒病疫苗亦必須接受上述強制檢測，並應同時密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。

▼1月21日，南昌街35至37號封區檢測▼



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因應黃大仙有污水樣本檢測呈陽性，在指明區域內的全部大廈或構築物均被納入強制檢測公告，包括鳳德公園、豪苑第一至三座、嗇色園社會服務大樓一帶。於1月8日至21日，曾身處於指明地點超過一小時的人士都需要強檢。

大窩口邨富邦樓、富德樓及富民樓、青衣長安邨安濤樓等亦被納入強檢，在指定時間曾身處有關地點的人士，需進行多次強制檢測。