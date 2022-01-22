封區｜逸葵樓圍封遲遲未安排檢測　居民嘗試後樓梯離開被制止

政府昨日傍晚起圍封逸葵樓，居民被禁足及強制檢測五日，直至下周三解禁。今日(22日)禁足首個半天，當局上午未有安排居民進行檢測，也有居民遲遲未獲派發早餐及，居民聚集於地下大堂，有人對外大叫「救命就嚟餓死」。有居民則發現大廈後樓梯地下出口的門可打開，嘗試從該處離開，但被保安發現及制止。



下午約兩點，一名中年男士企圖從逸葵樓地下後樓梯的出口離開，被防疫人員發現及制止，並於防疫人員護送下回到正門返回逸葵樓住所。其後亦不時有居民打開後樓梯的門探頭觀察外面情況；亦有居民嘗試離開不果被警員趕回後樓梯內。

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運輸及房屋局局長陳帆約於早上11:45到達逸葵樓下視察，逗留約20分鐘後離開，未有回答記者提問。到下午近3時，保安局局長鄧炳強亦到場視察。

逸葵樓出現Omicron超級傳播，當中牽涉居民、保安甚至訪客，逸葵樓及映葵樓等群組今日增超過130宗初步確診個案。

今日是禁足首個早上，記者在逸葵樓採訪，發現直至中午仍未有安排居民進行檢測，期間不少居民聚集於地下大堂查詢，有居民不滿鼓燥，對外大叫「救命就嚟餓死」。另外，亦不時有居民落樓乘搭專車前往竹篙灣隔離。

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除了逸葵樓，鄰近的映葵樓亦有出現亦有出現個案，並於今早凌晨四時突然圍封強檢，直至早上工作人員仍陸續為居民進行檢測，其間有市民到場送物資予居於映葵樓的親友。

有居民在下午近3時想乘搭電梯下樓，但發現被「鎖𨋢」，相信大廈居民不能上落，居民指管理處未有通知，未知所為何事。