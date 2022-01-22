疫情｜居映葵樓病房助理初確　瑪嘉烈醫院同事亦中招　停產前病房

葵涌邨疫情疑傳入瑪嘉烈醫院，一名居映葵樓的病人服務助理初步確診，與他曾在醫院茶水間交談的產前病房服務助理亦初步確診。醫管局表示，有8名職員被列為緊密接觸者，產前病房已停止接收新症及出院安排，有52名病人被列為其他接觸者，暫時有20名住院病人檢測陰性，32人要交衞生防護中心跟進，另外亦有33名職員被列為其他接觸者，其中9人的樣本為陰性。



1月22日，葵涌邨逸葵樓檢測情況



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醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指，確診的瑪嘉烈醫院病人服務助理居於映葵樓1803室，他在1月20日喉嚨有不適，21日起有喉嚨痛，同日晚上到仁濟醫院急症室求診時檢測呈陽性。李說，該名助理於1月15及16日休假，1月17日至21日有上班，主要協助護士做護理程序，工作期間有戴好口罩，未見有不理想的地方，故未有病人被列為緊密接觸者，但有52名病人為其他接觸者，當中22名住院病人的檢測結果為陰性。

李續指，有8名職員被列為緊密接觸者，33名職員為其他接觸者，其中另一名病人服務助理曾於1月20日晚上曾與他在茶水間交談，當時居映葵樓的助理沒有戴口罩，另一助理則有戴，另一助理現時同為初步確診，相信是由居映葵樓的助理傳染予另一人。

李指，現時涉事的產前病房已暫停接收新症及出院安排。

▼1月22日凌晨4時，葵涌邨映葵樓圍封強檢▼

