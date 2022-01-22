封區｜映葵樓凌晨突發圍封　大批市民不滿安排　埋怨生計受影響

Omicron疫情持續擴大，自葵涌邨逸葵樓2700名居民於昨晚（21日）傍晚6時起禁足隔離五日至下周三（26日）早上。由於早前同邨映葵樓發現2宗初步確診個案，當中涉及變異病毒株，政府今日（22日）凌晨4時起突擊將映葵樓圍封強檢，預計晚上7時結束。有大批映葵摟居民不滿凌晨突然需要強制檢測，直呼：「好突然！」，有患癌長者不便落樓檢測，卻未有人員上門協助。



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對於政府在凌晨4點才發出公告圍封強檢映葵樓，居於映葵樓的黎先生坦言：「梗係唔得啦！」黎先生本身是燒味店店主，臨近新年店舖收到多張燒豬訂單，惟大廈突然圍封強檢，他擔心無法及時交貨予顧客，直斥為何政府不提早通知居民，使眾人感到惆悵。

居民感突然 擔心影響正常工作

映葵樓住戶林小姐指她是收到朋友的短訊才得悉大廈圍封，認為今次安排十分突然。她表示沒有收到衛生署通知需何時進行檢測，亦沒有職員上門拍門通知，是得悉消息後自行到樓下的檢測站排隊。至於飲食，林小姐指昨日有預先購買少量糧食，如果需要如同逸葵樓禁足，「都冇得擔心，擔心唔來」。有市民表示，自己是透過電視新聞報導才得悉大廈已被圍封強檢。

曾女士（69歲）表示，沒想到大廈需要進行圍封強檢，家中沒有預先儲糧，但表示不擔心會像逸葵樓般需要禁足，直言：「唔擔心，身體強壯！」

有患癌長者無法落樓檢測



逸葵樓住戶梁先生與父母及兩位弟弟一家五口同住，他指直至今早9時半仍未收到政府派發的早餐，亦指昨日的晚餐亦是約10時才收到，認為可能是第一日禁足所以安排較為混亂。梁先生父母年屆80，媽媽亦患上肝癌，不便到樓下排隊測檢，所以昨日梁先生已通知衛生署職員需上門為父母進行檢測，惟直到今日，仍未有職員為上門檢測。

「有職員在（昨晚）11時為爸爸媽媽進行登記，但直到接近凌晨2時仍未有人上門」，梁先生其後致電管理處，卻得悉衛生署人員已離開，感到莫名其妙。另外，由於梁先生是在政府宣布逸葵樓禁足前進行檢測，故沒有收到政府派發的物資，而且由於沒有收到衛生署職員的通知，故他不知道今日檢測安排。

梁先生任職夜班的士司機，指昨日突然收到禁足安排感到無奈，導致他無法及時找到替更司機，影響其收入。由於他需要預先繳交的士車租，倘政府能夠及早通知，他能夠減少損失，他估計禁足5天使他減少5000元收入，希望政府能夠補償5天損失的薪金。

居於逸葵樓的薛先生與母親、妻兒及工人一家五口指收到衛生署職員指示今日可以在10時至12時，及2時至4時到樓下檢測站進行檢測。但他指家中各成員收到昨日的檢測結果的時間不一，直至10時他仍未收到檢測結果，故不敢到樓下進行檢測，仍提醒住戶若未收到檢測結果，不要到樓下檢測，恐會有人在檢測有人收到陽性結果，造成大規模傳染。