Omicron｜葵涌邨映葵樓今晨4時突被圍封強檢　政府料晚上7時完成

葵涌邨繼逸葵樓爆發Omicron疫情而需圍封檢測五日，政府今日（22日）凌晨4時突宣布，已有一宗確診個案的葵涌邨映葵樓，昨日再發現兩宗曾在上址居住的初步陽性檢測個案，因此映葵樓由凌晨4時起圍封強制檢測，目標今晚7時完成行動，居民期間不能離開。



▼1月22日凌晨4時，葵涌邨映葵樓圍封強檢▼



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受檢人士需下午1時前接受檢測

強制檢測公告列明，自今日凌晨4時起，限制葵涌邨映葵樓為指明「受限區域」，大廈內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在今日下午約7時完成此行動。

政府表示，已經於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日下午1時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。

居映葵樓清潔女工疑為超級傳播者

葵涌邨逸葵樓疫情由一名進入該大廈執拾物件的染疫巴裔漢引起，其妻為在油麻地香港海景絲麗酒店檢疫後期，受到另一檢疫者傳染，帶有極高傳染性的變種病毒株Omicron 變種「BA.2亞型」。一名在逸葵樓工作、居於映葵樓的清潔女工，疑被巴裔漢傳染，她再將病毒帶到映葵樓，疑為引發逸葵樓疫情的超級傳播者。除了這名清潔工，映葵樓還有一名兩歲童和另一人初步確診。

▼巴裔婦檢疫群組傳播圖解(按下圖)▼



▼1月21日，葵涌邨逸葵樓居民禁足隔離首晚落樓檢測▼

