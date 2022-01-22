大窩口邨今增兩居民染疫　邨內環境乾淨　街坊：經過都中邊有得避

本港今日（22日）新增26宗確診個案，有3宗為本地無源頭，包括一名居住大窩口邨富強樓的81歲婆婆。另外，一名住大窩口邨富德樓的18歲女學生初步陽性，就讀位於吉利徑的美孚地利亞書院。令人關注的是，大窩口邨毗鄰今次疫情大爆發的葵涌邨，擔心Omicron變種病毒已擴散至其他地方。



記者在富強樓門外所見，現場環境尚算乾淨，沒有出現大量垃圾或口罩，有富強樓居民指無法擔心，始終空氣傳播無法避免。



一名81歲退休婦，懷疑感染Omicron，與家人住大窩口富強樓，已接種3針科興，1月18日發燒看私家醫生，1月20日去急症症，CT值17，通常去附近地方買東西買餸，見到保安會打招呼，但不會有直接接觸。

50歲的富強樓居民鄧先生指現時只可以自己小心做好防疫措施，例如戴好口罩等，「始終而家講到空氣會傳播，經過都會中，邊有得避」，他指平時都會外出上班吃飯，但對於同棟樓宇有無源頭確診就不擔心，「無得驚，殺到嚟咪檢囉」。

而長期病患的居民林女士表示自己很擔心，「問啲保安，佢哋全部咩都唔知，又冇收到啲咩訊息」，她指自己會做好防疫措施，例如用紙巾開門、帶備酒精搓手液、回到家中一定會立刻更換衣服和洗手等，但自己未有打算購買糧食作強檢儲備之用。

同樣是富強樓的居民86歲的梁先生則指十分擔心，表示因為強檢不能外出，因此需要立刻外出買東西，他指自己的防疫措施只是「閂埋門不外出」。

除了富強樓，鄰近的富德樓亦有女學生驗出初步陽性，該名女學生就讀位於吉利徑的美孚地利亞書院。