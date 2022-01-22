葵涌邨逾40清潔工送檢　垃圾冇人倒　逸葵樓禁足首日垃圾山封𨋢門

葵涌邨逸葵樓昨晚（22日）起開始實行禁足令，居民不能外出，各樓層出現垃圾堆情況，而邨內的清潔工疑成傳播源頭，全邨逾40名工人亦全部要送到竹篙灣檢疫。《香港01》向房屋署查詢，現時屋邨內的清潔工作將由誰負責，承辦商是否有能力填補檢疫清潔工人的空缺，獲回覆指要參閱房屋署昨日代表及運輸及房屋局局長陳帆的發言。惟兩日的記者會，二人均只提及膳食及檢測安排，從無提及大廈清潔。



陳帆於記者會上亦透露，負責整個葵涌邨清潔工作的承辦商名為「真會記」，翻查資料，房委會於2020年3月23日以約3655萬元批出清潔合約予真會記有限公司，為期兩年，而同一公司亦負責油塘高怡邨、柴灣興民邨、觀塘安泰邨等多個公共屋邨的清潔工作。



逸葵樓禁足已一天，大廈多層的垃圾桶均已放滿，附近更堆有一袋袋垃圾。根據逸葵樓居民余小姐拍攝片段顯示，其樓層升降機大堂垃圾桶已爆滿，垃圾更堆積如山，高出垃圾桶，無法合上蓋，故有居民將垃圾及雜物放在垃圾桶附近。住在低層的居民林先生指，其樓層垃圾桶同樣爆滿，不少居民將垃圾放在走廊，形容「垃圾喺地下一大堆」。

《香港01》向房屋署查詢有關清潔工作情況，獲回覆指要參看回房屋署代表及陳帆於過去兩日的發言，沒有補充。翻看有關發言，房屋署代表只提及房署會負責派飯，而衞生署人員會設崗位讓市民查詢醫療問題。陳帆亦只提全邨清潔工人要去檢疫，未提清潔工作由誰負責。

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立法會議員陳恒鑌表示，由於逸葵樓的清潔工友全部要去檢疫，因此整座大廈沒有人清理垃圾，各住戶的垃圾連續兩日堆在大堂上。他擔心會垃圾堆積會影響環境衞生，甚至會造成二次傳播風險，已經與運輸及房屋局局長陳帆溝通，希望在外判商運作之前，派出政府有處理疫下垃圾經驗的人員來處理。

此外，由於映葵樓亦有確診個案，今日下午緊急宣佈封區檢測5日，但政府表示由於太過緊急，今晚未能提供晚餐。陳恒鑌收到不少居民反映，由於家中沒有儲糧，所以晚上沒有食物。他希望政府可以彈性處理，例如提供即食麵，讓居民渡過今晚免於捱餓。

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承辦商「真會記」負責多個公屋邨

陳帆指，負責葵涌邨清潔工作為真會記有限公司。翻查房委會紀錄，真會記於2020年3月23日獲批葵涌邨潔淨服務合約，合約費為36,552,000元。該公司亦在全港各區投得多份公屋屋邨清潔合約。

真會記今早在facebook表示，今日約有50名工友被送往竹篙灣隔離，未收到檢測結果。《香港01》曾致電真會記，並向其負責人發電郵，未獲回覆。真會記的負責人為鄭炳煒，翻查資料，競委會早前控告海麗邨新舊清潔商香港工商及民順的董事合謀定價，其中香港工商董事鄭業釗的父親，為真會記創辦人鄭真會，而鄭炳煒為鄭業釗的堂弟。