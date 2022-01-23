記者去海關記招變被檢測者　專家拆解風險取決初陽關員毒量｜疫情

海關表示，一名海關關員初步確診新冠肺炎。他於1月20日曾到一家連鎖店貨倉參與調查一宗大麻二酚產品含四氫大麻酚成分案件，其間與一名貨倉職員有接觸。海關於昨晚（22日）知悉該名貨倉職員確診，而該名關員亦因身體不適而到醫院求醫，今早（23日）初步確診。

據昨日記者會所見，同場有10多名記者及10多名關員同場，有出席採訪的記者今早收到海關通知要求前往檢測，並表示稍後會再致電了解檢測結果。據悉，海關正等待衞生防護中心進一步指示，以確定出席記者會記者檢測安排，而與該名關員可能有緊密接觸的部門人員，包括當日行動及昨日記者會同袍，今日將接受病毒檢測。



該名關員於昨日曾出席海關案件記者會，過去14日沒有外遊記錄，工作期間一直有佩戴外科口罩。他最後一日上班日為1月22日。他目前已入院接受治療，情況穩定。

海關高度關注事件，在等候衞生署進一步評估及建議前，已即時通知出席記者會的傳媒；與該名關員可能有緊密接觸的部門人員，將於今日盡快接受病毒檢測；部門已派員清潔及消毒該名關員的相關工作地方。

10多名出席記者今早收通知要求檢測 海關正待防護中心指示確定最終安排

據昨日記者會所見，同場有10多名記者及10多名關員同場，有出席採訪的記者今早收到海關通知要求前往檢測，並表示稍後會再致電了解檢測結果。據悉，海關正等待衞生防護中心進一步指示，以確定出席記者會記者檢測安排，而與該名關員可能有緊密接觸的部門人員，包括當日行動及昨日記者會同袍，今日將接受病毒檢測。

梁子超料同場記者感染風險低 惟需視乎初確關員病毒量 建議同場人士先檢測

呼吸系統專科醫生梁子超認為，身處記者會的人士，只要戴好口罩，與患者保持一定距離，記者會場地空氣流通，相信感染風險較低，但要視乎個人對病毒反應及病毒量，不排除有一、兩人中招。他指，審慎起見，建議出席人士接受檢測。