Little Boss同集團再多兩處環境樣本陽性　佛教筏可中學多5人確診

本港被Omicron及Delta兩種變種病毒夾擊，全港多條傳播鏈蔓延。銅鑼灣Little Boss寵物店群組今日（22日）再增9宗個案，而衞生防護中心在同集團的旺角通菜街I Love Rabbit寵物店，及銅鑼灣利園山道I Love Rabbit貨倉，兩處採集的環境樣本均呈陽性，即現時同集團有10個地方環境樣本呈陽性。



另外，佛教筏可紀念中學亦再多5人確診，分布不同班別。李鄭屋邨官立小學亦再多一名學生確診，與早前確診的學生沒有直接接觸。



▼1月19日 漁護署到旺角Little Boss撲殺倉鼠▼



衞生防護中心公布，再多9宗與寵物店相關的確診個案，而截至1月22日晚上，中心於有關寵物店及貨倉採集的738個樣本中，有34個呈陽性，顯示旺角通菜街160號地下I Love Rabbit及銅鑼灣利園山道27B號I Love Rabbit，都有環境樣本呈陽性，兩個地方會被納入強制檢測公告，任何人在1月7日至1月18日期間身處以上兩個地方都要接受強制檢測，而在該處工作員工則須檢疫。

連同早前公布的找到陽性樣本的寵物店與倉庫，現時Little Boss同集團共有兩個倉庫及8間寵物店出現新冠病毒，涉銅鑼灣、大埔、旺角、元朗區。

1月19日，漁護署到全港寵物店撲殺倉鼠



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學校群組亦未見緩和，佛教筏可紀念中學再多5人確診，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，確診學生有2人讀3B班、1人讀2B班、1人讀4B班、1人讀3C班，年齡介乎13至15歲，全部為男學生。

李鄭屋邨官立小學亦增一名學生確診，為8歲女學生，與之前確診的學生就讀不同班級，沒有直接接觸，最後上學日期為1月12日。