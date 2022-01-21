封區｜建築工初確診源頭未明　深水埗南昌街35至37號封區強檢

本港多區爆發疫情，今日（21日）錄得超過20宗初步陽性個案。政府晚上圍封深水埗南昌街35至37號，要求所有居民留在處所等候，今晚11時前接受檢測，預料明早7時完成行動。
按港府疫情記者會公布的資料，封區料涉一宗源頭未明的40歲地盤男工人初步確診個案，懷疑與早前有確診者，曾到南昌街擺賣相關。
政府發言人表示，今日發現一宗曾在上址居住的初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，會要求受檢人士於今晚11時前接受檢測，目標爭取於明日上午約7時完成行動。
強制檢測公告指出，任何於1月10日至1月21日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在1月23日或之前接受強制檢測。
▼1.21 深水埗南昌街一帶情況▼
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