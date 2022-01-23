工業邨變身創新園　廠商指具競爭力　科技園黃克強：科技帶動工業

科技園去年將3個分別位於元朗、大埔、將軍澳工業邨重新定位為「創新園」(INNOPARK)。香港科技園公司行政總裁黃克強在商台節目《政好星期天》表示，工業發展改由科技帶動，亦為年輕人提供更多就業機會，直言科技園每年提供不少職位空缺，鼓勵對科技有興趣的年輕人入行。



科技園去年將3個分別位於元朗、大埔、將軍澳工業邨重新定位為「創新園」(INNOPARK)。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

黃克強表示，「工業邨」予人70年代的感覺，但認為香港工業發展不再採取高勞動力方式，改為以科技帶動工業，令香港工業多元化，直言重新定位不只是改名，涉及經濟轉型，為年輕人提供工作機會。

3個工業邨重新定位為創新園 黃克強：不只是改名 涉及經濟轉型

他表示，以往只是把土地批給廠家使用，但大埔創新園把舊多層工廈翻新，設醫療用品製造中心；將軍澳創新園設有數據科技中心，及佔地100萬呎的先進製造業中心；元朗創新園設有微電子中心。3個創新園有約160個廠房，佔用率逾9成。

鼓勵年輕人投身科技 黃克強稱有好多工未請到人

黃克強又指，科技園每年均舉辦職業博覽，去年提供2,000多個職位空缺，大部分屬研發工作，但最終只請到數百人，「如果對科技研發有興趣，其實有好多工，但有工都未必請到人，年輕人可考慮投身科技」。

黃克強表示，科技園每年均舉辦職業博覽，去年提供2,000多個職位空缺，大部分屬研發工作，但最終只請到數百人。（資料圖片/歐嘉樂攝）

資深工業家讚創新園具競爭力：工業界要創新科技及意念

資深工業家陳曦齡表示，20年多前在鴨脷洲的工廈設立藥廠，但面積太細，後來在2013年於大埔興建10多萬呎廠房製作健康產品、護膚品等，今年會再擴建9萬多呎。

她認為，工業界要有創新科技及意念，才能在市場競爭，需要研發新的產品，故設立研發組。她指出，現時不只是需要包裝工人，還需要技術人員等，確保機器運作暢順，在本港已聘請近600人，希望本港有更多工業學校，鼓勵對機器、電腦有興趣人才入行。