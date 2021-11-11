科技園：港數據互換落後內地　推聯邦學習保私隱　助發展金融科技

政府近年銳意發展金融科技，《香港01》聯同「巨子ICON」於今日（11日）合辦首屆「金融科技前瞻研討會」。數碼港首席公眾使命官陳思源及科技園公司STP Platform總監霍露明均認為，數據為金融科技的重中之重，「數據係新嘅石油。」後者指，數據交換亦能保護私隱，建議可推行聯邦學習環境，舉例指應用例子有破產預測。



數碼港首席公眾使命官陳思源表示，「金融科技係香港係必須走既方向，發展新興科技有勇亦需有謀。」他認為，發展金融創科講求四方面，包括人才培訓、初創金融業機構合作、開放數據、大灣區機遇。

陳指，人才為兵家必爭之地，在創新科技發展下，金融科技亦被重塑面貌，舊有培訓模式未足以應對。例如金融從業前線以往只需推介產品，今時今日則需借助不同金融科技批核文件、抽查找出違規文件等，因此近年大學的工商管理課程亦加入科技元素。他亦指，不少金融機構將創科列為優先項目，但他希望機構多與數碼港的金融科技初創合作，「與其單打獨鬥，不如共同創新。」

陳思源認為「數據係新嘅石油」，可為金融業減低營運成本及開創商機，例如提供平台讓診所採購及電子支付，讓銀行得以評估最新的營運情況。而香港科技園公司STP Platform總監霍露明亦指，金融科技最重要的環節並非辦公室，而是數據，「數據價值一定唔係零，係有好高嘅價值。」

霍認為，香港在數據交換的發展緩慢，而國內的數據已實現互換開放。但她強調，數據交換亦能保護私隱，建議可推行聯邦學習環境。所謂聯邦學習（Federated Learning），它是一種機器學習技術，具體來說就是在多個去中央化的數據樣本或伺服器上訓練演算法，這方式並不涉及數據互換，有助保障個人私隱。

霍露明進一步說明：「（數據）可以用，但唔可以掂。」聯邦學習的好處是能利用系統的數據學習，但數據不能取出。例如銀行可利用聯邦學習做破產預測，除了資產記錄外，部分個人及商務行為，因銀行不能完全擁有用戶相關數據，需與不同銀行合作數據交換，以聯邦學習的方法就可以做到有關預測，但卻能同時保護各平台上的私人數據。