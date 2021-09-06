科技園公司將建設科學園深圳分園　助大灣區創科發展

香港科技園公司今日（6日）表示，歡迎深圳及香港政府啟動最新合作項目，樂見兩地政府支持創新科技，尤其着力吸引創科人才。科技園公司與深圳深港科技創新合作區發展有限公司，於今日簽署框架協議，將建設香港科學園深圳分園，促進大灣區創科的發展。



香港科技園公司行政總裁黃克強表示，科學園深圳分園將在香港融入大灣區的發展擔任策略性角色，協助初創企業及科技公司於這裡拓展業務，對兩地合作所帶來的人才發展機遇深感鼓舞。

科技園公司將與深港科創公司合作，協助大灣區創科產業發展。香港科學園深圳分園將為日後進駐的企業提供辦公室和實驗室等硬件配套，以及業務與技術支援；而在香港科學園深圳分園建設完成前，深港科創公司將於合作區內設立聯合辦公區並提供共享辦公空間，讓打算於大灣區發展的初創企業、中小型企業及領先科技公司，開展籌備工作。

科技園公司亦積極配合最新合作項目匯聚人才的策略，將在香港科學園深圳分園內開設「大灣區創科飛躍學院」，為兩地的創科人才提供資源中心、培訓樞紐以及交流平台三個重要功能的全面服務；並設立「大灣區創科快線」，為兩地創科企業提供業務發展支援服務。