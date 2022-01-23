葵涌邨｜父初陽等半日始送院　子未隔離怒問政府：想全幢樓中晒？

葵涌邨逸葵樓爆發超級傳播，自上周五（21日）起圍封五日，《香港01》接獲居民投訴指，其70歲爸爸昨日（22日）中午初步確診，惟苦候逾半日，仍未獲政府派員接走；連同自己在內的三位家人，亦未獲安排家居隔離或送往檢疫設施，須每日到樓下接受強制檢測，質疑屬防疫漏洞，引致邨內居民互相感染風險大：「其實係無限loop，等全幢人中晒。」



房屋署晚上回覆稱，已聯絡有關住客，通知毋須離家檢測，將獲安排等候隔離。另外署方亦在大樓內張貼告士，提醒若有家庭成員確診，此類住戶可留在家中等候檢測。



▼1.22 葵涌邨逸葵樓居民禁足令強制檢測首日▼



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逸葵樓居民曾先生向《香港01》表示，其70歲父親昨日中午初步確診，到今日（23日）證實確診，但同住三位家人，包括曾本人、有長期病患的72歲母親及17歲姪兒檢測結果暫時屬陰性。

曾先生表示，自上周四（20日）起，大樓居民每日檢測，其70歲父親於昨日中午證實初步確診後，政府遲遲未有派員接走父親。

多番致電政府熱線無人聽 父現不適報警求助始獲送院

其父下午兩時接獲通知，獲指示「執嘢準備走，預等兩至三小時」，但預定時間仍未見有任何安排。曾先生指，曾多番致電衞生署及政府熱線，惟「一係無人聽，一係留言，一係叫你等。」父親晚上開始感到不適，出現氣促，曾先生約八時半報警求助，由救護車送院治理，衞生署人員九時才到場。

父確診後同住3家人沒隔離更須落樓檢測 兒子：係防疫漏洞

曾先生批評，其父親中招後，未有被即時送往隔離，更與家人共處屋內約八小時，增加同住家人感染風險；其間，他與母親及姪兒未獲要求家居或送往檢疫措施隔離，須遵守檢測令，定時到樓下進行檢測，質疑是防疫漏洞，「其實係無限loop，等全幢人中晒。」

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅在疫情記者會上表示，目前轉送個案到醫院或檢疫中心情況「係預期中理想」。（盧翊銘攝）

衞生防護中心：轉送院或檢疫情況「係預期中理想」

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅在疫情記者會上表示，在現有送院制度下，如發現陽性個案，會送院治理，以減傳播風險，須第一時間處理；至於緊密接觸者，則會送往檢疫中心，兩者處理有所不同，而按過往經驗，當事人或需要時整理物品、安排別人照顧寵物等。他認為目前轉送情況「係預期中理想」，或「執嘢時間耐咗」，會密切留意，目前檢疫中心的人手、車隊及醫療輔助人士等，能夠應付葵涌邨行動，「如果真係有遲，要再睇睇。」

▼1.23 葵涌邨全民檢測情況▼

