袁國勇料確診個案幾何級數增長　第五波疫情或需時2、3個月才受控

葵涌邨爆發嚴重疫情，確診個案出現「幾何式爆發」升穿100宗。港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇在無綫節目《講清講楚》表示，今次疫情或需要2、3個月才可受控，認為葵涌邨全面推行居家隔離仍言之尚早，但隨著確診個案數量一直增加，則可考慮推行。



▼1.22 葵涌邨逸葵樓居民禁足令強制檢測首日▼



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袁國勇表示，社區出現至少兩條傳播鏈，包括寵物店群組及葵涌邨群組，令近日確診個案幾何級數上升，料年初四放寬社交距離措施無望，估計今次疫情或需要2、3個月才可受控，如防疫措施到位，今一波引起的病例才會較少。

葵涌邨居民要每日檢測

他指，目前葵涌邨有兩座大廈的居民需要居家隔離，被問及需否延至整個屋邨，認為仍言之尚早，但建議居民首5天每日接受檢測。

袁表示，葵涌邨爆發源自油麻地香港海景絲麗酒店出現交叉感染，檢疫後期才染疫的43歲巴基斯坦裔婦女，「走漏」回社區後傳染家人，其丈夫曾到葵涌邨3幢大廈的垃圾房收集物件，相信期間感染該處的清潔工，而清潔工也會接觸每層垃圾箱及電梯按鈕，途經垃圾房、走廊等，至少傳染一名會到整個屋邨工作的清潔替工，預計更多座數會陸續受影響。

港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇預計今次疫情或需要2、3個月才可受控。（資料圖片）

如有垂直傳播要考慮撤離

至於需否延長居家隔離令，他認為視乎確診個案，目前看不到建築、喉管出現問題，但「當晚看到的數量很少，好多（居民）未必肯開門，或已去隔離中心，無法取得鑰匙，無可能檢查每層、每個座向的渠管。」一旦某個座向個案突然增多、出現垂直傳播，受影響座向居民有需要撤離。

但是，袁國勇認為葵涌邨居民不必太恐慌，解釋指Omicron的毒性較弱，病毒繁殖率低三倍，認為要佩戴好口罩及注意個人衛生、盡量不要出門口，避免吸入殘餘病毒，圍封完結後盡快接種疫苗。他又提醒，居民打開窗戶增加空氣流通，指出確診個案集中在15樓以下，估計是高層的風大、走廊空氣流通好，故病毒數量較少。

▼巴裔婦檢疫群組傳播圖解(按下圖)▼



此外，寵物群組令本港出現變種新冠病毒Delta傳播，袁國勇表示，要觀察7至14日才知道傳播鏈，但爆發情況不及葵涌邨嚴重。他認為，當經過寵物傳播出現基因改變，傳染性、毒性、抗原改變、會否影響疫苗效用等成未知數，會否令毒性更強，無法透過基因改變而預測，故發現初期要採取較嚴謹措施。

聖若瑟英文中學17歲男生 補習老師曾到寵物店

早前有未到過寵物店的聖若瑟英文中學17歲學生感染Delta病毒，他透露患者的補習老師曾到過涉事的寵物店，但沒有受感染，不排除是接觸寵物的排洩物後，再傳染給補習學生。

▼1月19日，漁護署到全港寵物店撲殺倉鼠▼

