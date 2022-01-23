疫情︱陳沛然倡儲糧防突然封區　林哲玄批製造恐慌：盲搶米仲危險

變種病毒Omicron有失控跡象，葵涌邨截至昨日（22日）累計已逾百人中招，連同毗鄰的葵馥苑共18座須強檢，其中兩座須隔離5天、四座須圍封強檢一晚。突如其來的行動，或多或少總有行政安排未及周到，特首林鄭月娥昨晚指，由於映葵樓行動倉促，晚上來不及派飯，變相家中沒有預備食物的居民，可能須捱餓一晚。

兩任「醫生議員」就市民的準備措施，持截然不同意見。前醫學界立法會議員陳沛然表示，由於現時疫情狀況，隨時忽然被隔離5至21天，所以「是時候適當儲糧」，更建議市民多買一些可在室溫下存放的食物，以備不時之需。不過，現任醫療衞生界立法會議員林哲玄批評，有關建議白白製造恐慌。



▼1月22日 映葵樓居民禁足5天▼



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陳：最怕無端被隔離

政府現時奉行「動態清零」政策，而圍封行動來得迅速、突然，無可避免會有居民受到影響，近幾日亦見到有居民抱怨圍封行動令其大失預算。市民不免關注到，萬一疫情再擴散，這類封區5天的行動會否成為常態。

陳沛然昨晚在網誌寫道：「有人跟我說，最怕不是染病，最怕是無端端被隔離5至21日，所以是時候適當儲糧，暫時目標是自給自足過5天，記得要留意食物的過期日子。」他建議依照「健康飲食金字塔」的原則，儲糧以穀物類為主，例如米、麵、公仔麵、意粉，可存放時間較長。

▼1.22 葵涌邨逸葵樓居民禁足令強制檢測首日▼



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列清單建議食物種類 以穀物為主

陳沛然於凌晨再發文，指收集網民意見後，明白到一般市民冰箱位置有限，故此可多選擇一些可在室溫存放的食物，例如紙包牛奶、盒裝豆漿、急涷肉類、雞蛋、椰菜、日式乾海帶、中式紫菜乾、菇類。

水果則選擇可蘋果、橙，可以多放幾天；穀物類則選擇米、麵、意粉、米粉、穀物早餐片等。另外可預備一些零食、紙包/罐裝飲品、茶葉、自熱飯盒、即食麵、罐頭食品、醃製食物、急凍食品等。

林哲玄：改善行政安排更實際

林哲玄持相反意見，他向《香港01》記者表示，現時一般家庭本身都會儲存兩、三天的糧食。他擔心：「如果大家都咁樣響應呼籲，湧去超市、街市搶米，係好容易引起恐慌，仲要製造人群聚集，仲危險。」

不過林哲玄同意，政府今次對葵涌邨兩幢樓的5天圍封禁足行動，比過往所有封區行動為時都要長，性質不可同日而語，居民如遇上特別需要但又不得外出，1天都尚且可以忍耐，但5天就真的「叫天不應叫地不聞」。他建議政府下一步應思考如何改善行政安排，例如容許居民透過電話或網上買日用品和食物，待下樓檢測時到指定地點領取，如此安排會比較人性化。