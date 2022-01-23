疫情｜增4宗源頭不明　染Delta電梯維修員近日到黃大仙現崇山修𨋢

本港今日新增140宗新冠病毒病確診個案，為一年半以來單日新高。當中125宗為本地個案，主要是涉葵涌邨。今日有四宗屬源頭不明個案，為第五波單日最多，其中一宗不明個案為電梯維修工人，帶L452R病毒，疑涉Delta變異病毒株，近日曾到黃大仙豪宅現崇山及新蒲崗廣場工作。



染Delta電梯維修員近日到黃大仙現崇山修𨋢。（資料圖片)

象山邨信義學校地2人確診恐爆疫

今日新增的125宗本地患者個案，除了104宗與葵涌邨相關的個案外，另有17宗與其他個案相關，包括一宗L452R病毒的確診者，1月7日曾於旺角通菜街寵物店Little Boss購買倉鼠，疑涉Delta變異病毒，1月4日有確診者亦曾於涉事寵物店購買倉鼠。該確診者居於深井排棉角村，於新蒲崗寶城工業大廈工作。

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一宗個案1月17日曾到訪明星酒家，與早前曾到訪該處的確診者入座時間相近，張竹君指二人座位距離不近，或等位時或有接觸，今已派人到酒樓視察空氣流動、隔板等防疫措施，及翻查閉路電視，又籲同時間去過的人進行檢測。象山邨信義學校地盤亦有兩個相關個案，張竹君指相信該地盤有傳播。

另外，三宗確診個案與佛教筏可紀念中學確診者相關；一案為是映灣園七座個案的家人；二人是李鄭屋邨個案的家人。

患者遍及大窩口邨、東涌藍天海岸及大圍美柏苑

今日新增的四宗源頭不明個案中，當中包括一名地利亞修女紀念學校(吉利徑) 18歲學生，居於大窩口邨富強樓；一名6歲小朋友，住東涌藍天海岸影岸．紅A座，經常到樓下公園遊玩；一名31歲無業女人，居於大圍美柏苑。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，今日新增的四宗源頭不明個案中，其中一名確診的電梯維修男工人，帶L452R病毒，疑涉Delta變種病毒。（盧翊銘攝）

電梯維修員居馬鞍山新港城中心

一名確診者為44歲的三菱電梯維修男工人，居馬鞍山新港城中心，帶L452R病毒，疑涉Delta變種病毒。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，該維修工曾到訪黃大仙現崇山大堂接駁電梯，又到新蒲崗廣場住宅一、二座及商場工作。

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