葵涌邨｜全邨累計173宗個案逸葵樓佔73%　與沙士淘大花園E座相近

葵涌邨接連出現新冠變種病毒株Omicron確診個案，繼逸葵樓居民要實行禁足令強制檢測5日，鄰近的映葵樓居民昨日（22日）開始亦要禁足圍封檢測；該邨其餘大廈都需強檢。食物及衞生局局長陳肇始今日（23日）表示，至今葵涌邨已發現173宗確診或初步確診個案，當中逸葵樓最多，有126宗，佔72.8%；其次為映葵樓，有41宗；其餘5座分別有1至2宗個案。

翻查資料，在2003年沙士期間，被視為「疫廈」的淘大花園一共有329人確診，其中最多個案的淘大花園E座，一共有136人確診，逸葵樓的累計個案十分接近。



▼1.23 葵涌邨全民檢測情況▼



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單日增140宗個案 再有4宗源頭不明

衞生署今日公布新增140宗確診個案，為第五波疫情以來單日最多，為2020年7月30日錄得單日149宗後，一半年以來單日新高。當中125宗為本地患者，其15宗為輸入個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新增患者中，有94宗是逸葵樓住客或訪客，雅葵樓及映葵樓各佔1宗及9宗；與其他個案相關則有17宗，包括一宗1月7日在通菜街寵物店Little Boss買過倉鼠，疑是感染Delta，因驗出有L452R，另外是患者家人，一是東涌映灣園7座患者家人，3人與大澳佛教筏可紀念中學相關，一人去過德輔道西明星酒家，一位是個案13110家人，2人是李鄭屋官立小學患者的家人及學生。

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今日個案中有4宗個案源頭不明：個案13155為18歲地利亞修女紀念學校(吉利徑)學生，住富強樓；個案13163為住藍天海岸影岸．紅A座6歲童，經常有落街玩；個案13257為31女士，她無工作，住大圍美柏苑；個案13282 為44歲男，驗出帶L452R，疑是感染Delta，為三菱電梯維修，他住馬鞍山新港城中心，潛伏期到過黃大仙現崇山維修升降機。

張竹君表示，今日檢測初步陽性也逾百宗，包括松悦園耆和護養院護士，52位已到機場亞博社區治療忠檢疫；另有一位新生精神康復會思悅園住客，十多位同住人士要檢疫；一名清潔工染疫，在救世軍南山長者之家，與食飯人士要檢疫，院友要檢測；以及3號碼頭萬寧貨倉有2人中招，一人是住映葵樓， 另一位當時被感染。

▼1.23 葵涌邨居民再做檢測▼



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映葵樓錄得有41宗確診或初步確診

陳肇始表示，至今邨內發現逾170宗確診或初步確診個案，截至今日中午12時，逸葵樓，有126宗，佔74.1%；其次為映葵樓，有41宗，佔24.1%；雅葵樓有2宗；至於芊葵樓、春葵樓、旭葵樓、曉葵樓則各有1宗。

陳肇始續稱，估計涉及葵涌邨的個案會陸續浮現，為防觸發新一波群組，逸葵樓及映葵樓會繼續按原來安排圍封； 經強制檢測及圍封後，雅葵樓、芊葵樓、春葵樓、旭葵樓、曉葵樓的風險較低，不會延長圍封行動，居民可以離開，但未來一星期仍要接受檢測，希望居民留意身體狀況，接受強制檢測，避免前往人多擠迫地方。



2003年沙士期間，淘大花園一共出現329宗個案，期中42人死亡。翻查資料，率先出現個案的淘大花園E座，一共出現136宗確診，政府一度向E座整座樓宇發出隔離令，然後再將居民遷往渡假村隔離。

▼1.23 林鄭月娥、李家超視察封區安排▼



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▼1.23 葵涌邨工作人員嚴陣以待▼

