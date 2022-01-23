封區檢測｜大窩口邨富強樓晚上7時圍封　邨內累計三宗個案

新冠疫情肆虐，政府今日（23日）作出「限制與檢測宣告」，晚上7時起圍封大窩口邨富強樓，受檢人士須在住所等候，直至所有人完成檢測，並有結果方可離開。政府目標在明日（24日）上午約7時完成此行動。



▼1.23 大窩口邨富強樓圍封檢測▼



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政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自晚上7時起限制在大窩口邨富強樓，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

1 月23日大窩口邨富強樓圍封檢測。（食衞局文件）

政府發言人表示，根據第599J章，政府可按防疫需要，作出限制與檢測宣告。由於今日發現一宗曾在上址居住的陽性檢測個案涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨一時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

▼1.23 特首林鄭月娥到葵涌邨視察▼



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翻查資料，一名81歲婦人（個案13146）居於大窩口邨富強樓日前已確診，而較早前確診、居於葵涌邨逸葵樓的女子（個案13117）是大窩口邨保安，亦曾在富強樓工作。而衞生防護中心今日亦公布，一名18歲女學生亦確診（個案13155），同樣居於富強樓，她於美孚吉利徑的地利亞書院返學。不過，張竹君指該名女學生的家人，是另一個案的密切接觸者，惟其家人仍未確診，當局會繼續調查傳播鏈。