疫情｜大窩口邨富強樓、富德樓兩住戶中招　與逸葵樓步程僅10分鐘

本港第五波疫情熾熱。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（22日）表示，新增26宗確診個案，有3宗為本地無源頭，包括居住大窩口邨富強樓的81歲退休婦，有一名葵涌邨逸葵樓確診居民在富強樓任保安，逸葵樓與富強樓相距甚近，步程約需10分鐘左右；另外一名住南昌街的40歲男地盤工亦確診，全基因分析與巴裔婦（個案13045）一樣；及一名疑染Delta的無源頭個案，住藍田邨藍碧樓，無與寵物店相關接觸史，在長沙灣政府合署勞工處10樓做保安員。



另外，本港有逾100宗初步陽性個案，大部分是逸葵樓居民。另有一名住大窩口邨富德樓的18歲女學生初步陽性，就讀位於吉利徑的美孚地利亞書院。



▼巴裔婦檢疫群組傳播圖解(按下圖)▼



3個無源頭確診個案，包括個案13132，為40歲男地盤工，住南昌街，理大全基因分析結果，與個案13045一樣，即在油麻地絲麗酒店檢疫後返回大坑東邨東滿樓的43歲巴基斯坦婦，張竹君表示，相信當中有傳播，但詳情待調查。

第二宗是一名81歲退休婦，懷疑感染Omicron，與家人住大窩口富強樓，已接種3針科興，1月18日發燒看私家醫生，1月20日去急症症，CT值17，通常去附近地方買東西買餸，見到保安會打招呼，但不會有直接接觸。

住逸葵女保安守富強樓、富邦樓、富民樓

之前有一名住葵涌邨逸葵在富強樓做保安的確診個案，即個案編號13117的48歲女保安，另外有在富邦樓當值。據衞生防護中心公布的行蹤史，該名女保安亦有到過富民樓。

第三宗無源頭個案13147，疑染Delta，與家人住藍田邨藍碧樓，無與寵物店相關曝露史，在長沙灣政府合署勞工處10樓做保安員，平日都是上下班，在附近地方食午餐。

▼1月21日，葵涌邨逸葵樓居民禁足隔離首晚落樓檢測▼



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另外，本港有逾100宗初步陽性個案，大部分是逸葵樓居民。張竹君交代兩宗初步陽性個案，包括一名18歲女學生，住大窩口邨富德樓，就讀位於美孚的地利亞修女紀念學校（吉利徑），不是之前有確診個案的百老匯分校。

另外，一名61歲退休婦初步陽性，住西營盤高街，1月17日曾到德輔道西的明星海鮮燒鵝專門店分店，於12時許至1時許食飯。翻查發現，早前確診個案13073，即Little Boss的家人同一時段在場，當局會再調查。

▼1月21日，逸葵樓實行為期5天的圍封檢測▼

