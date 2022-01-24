患者捐血已輸血小板予東區醫院病人　梁子超：病毒早階段未必入血

本港疫情大爆發，今日有109宗確診個案，更有兩名患者捐血後確診，其中一人的血小板已經輸予東區醫院病人。 呼吸系統專科醫生梁子超指，經血液傳染的機會低，暫時全球未見有輸血引致傳播的情況，而血液含病毒量低，病毒亦會在發病後一段時間才入血，認為暫時捐血站毋須加強篩檢措施。



前年7月曾發生同類事故

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞於疫情記者會指，收到香港紅十字會輸血服務中心通知，有兩名確診病人早前曾捐血，其中在1月16日在荃灣捐血的患者，其血液已製成血小板已於1月19日供一名東區醫院病人使用。

翻查資料，2020年7月本港亦曾出現捐血者確診的情況，而捐出的紅血球已輸予另一病人，而後來未有再公布出現傳染的情況。

梁子超：新冠病毒主要入侵呼吸道細胞

梁子超指，過去其他地方都曾報道出現類似情況，但未見因而引致傳播。他解釋，現時新冠病毒主要入侵呼吸道細胞，並於呼吸道大量繁殖，並逐步擴散至其他血管，亦要至病情惡化才會入侵其他細胞及進入血液，早階段時不會入血，故血液出現病毒會有時差，而病毒含量亦低。

至於捐血站是否需要加強血液篩檢，梁子超指，血液內病毒量低，未必能驗出，認為現時捐血站的程序已經足夠。問到是否有必要關閉疫情嚴峻地區的捐血站，梁子超指，現時血庫存量低，認為除非有明顯爆發，否則只需要求有輕微病徵的人停止捐血就已足夠。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷亦指，未有在文獻上聽過新冠病毒會經血液傳播，認為衞生防護中心亦要留意獲輸血的病人情況，但未有需要檢疫。

參考紅十字會輸血服務中心的捐血措施，現時外地返港人士，及確診者的密切接觸者需要暫緩捐血28日，而曾確診新冠肺炎的患者，亦要在康復後滿180日才可以捐血，而捐血後如出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵獎，應通知中心。