新冠肺炎｜兩確診者曾到荃灣及沙田捐血　有血小板已用於病人

第五波新冠肺炎疫情持續，醫院管理局今日（24日）表示，有兩宗個案曾分別於1月16日及1月20日，在荃灣及沙田捐血站捐血。當中荃灣捐血站的血液已製成血小板、血漿、紅血球，其中血小板已於1月19日送到東區醫院供病人使用，該名病人事後接受檢測及觀察，當局指經血液傳播新冠肺炎的機會很低。



一名1月16日到荃灣捐血站的捐血人士確診，患者血小板製品已用於病人。（資料圖片）

一名患者家人同日捐血 血製品不使用

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，醫管局轄下的香港紅十字會輸血服務中心收到通知，指有兩名確診者，近日曾經捐血。首宗個案於1月16日，在上早11至12時前往荃灣捐血站，其血液之後已製成其血液之後製成血小板、血漿、紅血球，當中血小板於1月19日送到東區醫院供病人便用，醫院已安排病人接受檢測及觀察；其他血製品未有使用。

至於第2宗個案，患者於1月20日中午12時42分至下午1時42分，在沙田捐血站捐血，其血製品並未使用，已經回收。不過，患者的一名家人，於捐血日一齊到沙田捐血，其血製品同樣不會使用。

何婉霞指，兩宗個案捐血時，均未有病徵，亦通過了捐血篩查，中心已展開血製品追蹤，未使用的血製品會回收。她續稱，沒有職員或損血者成為緊密接觸者，不過會安排兩個捐血站，合共26名員工做檢測，中心亦會與捐血者聯絡。

何婉霞又稱，建議市民捐血前應預約，避免人流聚集。另外，捐血前會了解捐血者是否強檢人士，有沒有外遊紀錄，又或是否曾與確診者接觸。她續指，由血液傳播新冠肺炎的機會非常低，假如捐血者出現病徵，可與捐血中心聯絡。

▼1月24日葵涌邨封區檢測情況▼

