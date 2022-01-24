疫情｜平機會籲勿標籤確診者為罪人　朱敏健：病人不應受唾棄

本港疫情持續，平等機會委員會主席朱敏健今(24日)撰文，提到大部份市民都恪守本份、共同抗疫，無分行業，種族和背景，呼籲大眾勿標籤染疫者，不要基於染疫者的背景歧視整個行業或社群，及將其行業、社群和種族的所有人聯繫上「播疫」、「超級傳播者」等字眼，成為偏見和歧視的種子：「他們其實是病人、是受感染者，絕不應受到唾棄，同被視為罪人。 」

他又提到，指責和排斥無辜者絕對不會有助預防感染，反而抹殺不同種族和階層一直以來在抗疫路上的付出，對社會共同抗疫造成打擊。



▼1月24日葵涌邨封區檢測情況▼



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朱敏健表示，疫症與標籤是對雙生兒：「每次爆發疫情，，作為平等機會委員會主席，我總得重新呼籲一次，不要基於染疫者的背景歧視整個行業或社群。」他指，過去出現過跳舞群組、外傭群組、酒吧群組、健身室群組等，目下第五波疫情又帶來機艙服務員群組、寵物店群組、巴裔婦人群組等，期間均可見有關行業、社群或族裔的成員受到不同程度的排斥和壓力，他指，在今輪疫情中，有寵物倉鼠主人在受訪時表示如不棄養不能上班，南亞裔社群亦表示擔心相關傳播鏈的廣泛報導會加深一般市民對他們的歧視。

「播疫」、「超級傳播者」等字眼成為偏見和歧視的種子

他提到，追蹤傳播鏈講求快、精、準，指向絕不能含糊籠統。為免行動受延誤，傳播鏈的命題難免與染疫者的背景有明確關係。這不但有助追蹤聯繫者，亦可加強涉及行業和社群的警戒，主動作出測試和避免高危接觸。無奈相關報導亦可能對整個群體造成負面影響，令一些市民把這些行業、社群和種族的所有人聯繫上「播疫」、「超級傳播者」等字眼上，成為偏見和歧視的種子。

朱敏健指，絕大部份市民都恪守本份、共同抗疫，無分行業，種族和背景，呼籲大眾勿標籤染疫者及其背景。(資料圖片)

朱敏健續指，本地新冠感染人數一直遠較外地為低，反映絕大部份市民都恪守本份、共同抗疫，無分行業，種族和背景。染疫者絕對只是群體中的個別人士，並不代表整體。再者，受感染者亦非存心染疫和播疫，除了極少數違規者，其餘大部分都依循抗疫指令和滿足檢疫要求，防疫工作不見得比他人少，只可惜交上惡運，染上這極易傳播的病毒變種，更不幸地把病毒傳染給身邊的人，「他們其實是病人、是受感染者，絕不應受到唾棄，同被視為罪人。 」

朱敏健：理性者必完全明白不應一竹篙打一船人

他提到，理性者必完全明白不應「一竹篙打一船人」，但目前疫情轉差，人心難免慌亂，接收相關信息時容易受情感牽引，造成偏見。他強調，指責和排斥無辜者絕對不會有助大家預防感染，反而抹殺了不同種族和階層一直以來在抗疫路上的付出，對社會共同抗疫造成打擊。，「況且，無理據地把族群或行業中所有人都拉扯入傳播鏈中，只會徒添恐慌，難以安寧。」

他期望市民大眾冷靜面對疫情信息，不要把傳播鏈無限延伸，把不相關者亦一刀切地作出差別對待。當局及媒體亦可以作出配合，在發布和報道時多留意措辭會否對整個群體帶來負面標籤，甚或明確提醒市民勿把個別個案的處境錯誤理解為相同背景者所共有的。