確診者投訴臨時醫院人手資源短缺：紙底褲着幾日先換一條

本港新冠病毒疫情嚴峻，連續兩日確診宗數破百，大部分確診後病情輕微人士會被送入機場島的北大嶼山醫院香港感染控制中心（即臨時醫院）。有確診患者投訴，中心內人手短缺，一名護士要負責多間病房工作，要求洗頭水或要待兩小時才有，紙底褲、濕紙巾等物資缺貨，形容紙底褲要用幾日才換一次。



一名護士負責一層70間病房 索取洗頭水要等2小時

招先生已留醫北大嶼山醫院香港感染控制中心11天。他指中心人手少，每日只有一名護士負責派飯及檢測等工作，估計全層70多間病房，每間病房6人，都由一名護士負責，形容為「叫天不應、叫地不聞」，例如要求提供洗頭水，護士都明言要先處理收症及出院等事務，約兩小時後才能送到。

中心物資亦出現短缺，洗頭水、紙底褲、濕紙巾及紙杯等都曾缺貨，招先生說，現時紙底褲要穿幾日才換一次。他指，家人會為他送來物資，每兩三天就要補給一次，但每日只有兩個時段可以放下物資，他引述家人形容，每次都有數百人排隊等候交物資，而負責接收的保安亦只有兩個。

招先生說，人手短缺下，護士站經常無人駐守。（招先生提供）

指飯盒雞扒曾未熟 促放寛出院標準

他亦形容中心的膳食不佳，份量不足，亦曾出現飯盒雞扒未熟的情況，故最近幾乎日日食杯麵。他質疑大部分在中心內的病人都病情穩定，不需要食藥，認為堅持兩次檢測呈陰性結果的標準是否合適，因他估計以自己的情況，或仍要待一兩周才能出院，期望政府放寬，只要病毒量低於某個不會傳染的標準，就讓患者家居隔離，減輕醫護的壓力。

▼臨時醫院「北大嶼山醫院香港感染控制中心」▼

