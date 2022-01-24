逸葵樓居民檢測出錯誤當確診　與患者同房3小時　須到竹篙灣隔離

葵涌邨接連出現個案，當中逸葵樓更成重災區，不過有該大廈居民向《香港01》投訴，指病毒檢測結果一度出錯，被當局誤當染疫，一度與幾名確診患者於北大嶼山醫院香港感染控制中心（即臨時醫院）同房3小時，之後才發現檢測出錯，緊急調往單人病房。他引述職員指，由於與確診者同房3小時，故成為緊密接觸者，需要到竹篙灣檢疫中心隔離，直言非常擔心要在竹篙灣過年，「完全唔想」、「住一日都唔想」。



入院接受檢測 結果呈陰性

林先生與母親同住逸葵樓，上周五（21日）接受強制檢測，翌日早上獲通知檢測結果呈初步陽性，大約相隔12小時後，獲安排送往北大嶼山醫院香港感染控制中心，當晚10時多進入病房，與6名確診病人同房；之後再接受檢測。到大約凌晨2時，有職員表示，其檢測結果為陰性，因此獲轉往單人病房。

林先生表示，之後再接受檢測，結果同樣為陰性，有職員更向他告知，之前呈初步陽性的樣本，在覆檢後確認同為陰性，即根本未有感染。不過，由於曾與確診者同房3小時，雖然不是確診者，但林先生引職員稱，自己已被列為緊密接觸者，需轉往竹篙灣檢疫中心隔離，憂慮自己變相隨時要於竹篙灣度過農曆新年。

▼1月24日葵涌邨封區檢測情況▼



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對於政府的安排，林先生批評：「根本就混亂，成件事都荒亂！」他指出，先是檢測結果出錯，然後到臨時醫院時，原以為有獨立病房隔離，但竟然需與其他病人同房，結果成為緊密接觸者。他憶述，當時病房每人都拉上窗簾，並無互相接觸，自己亦一直沒有病徵。他坦言，非常不願在竹篙灣過年，「完全唔想」、「一日都唔想」。

林先生的嫂子林小姐表示，叔仔被通知檢測結果呈陰性後，其同住的奶奶理論上需列作密切接觸者，惟一直未有收到通知，她亦代為致電衞生署及葵涌邨辦事處查詢，惟對方並無明確指示，僅著其囑咐老人家耐心等候，至今仍無任何消息，「就算依家話叔仔唔係陽性，奶奶都無收到電話。」

▼1.22 葵涌邨逸葵樓居民禁足令強制檢測首日▼



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排隊檢測未分流 增交叉感染風險

林小姐批評，港府強檢及圍封安排混亂，延誤將密切接觸者送檢疫外，亦未有妥善分流，令居民一窩蜂湧往排隊檢測，增加交叉感染風險，「點解唔可以做得仔細啲？例如貼公告，或按樓層畀佢哋落樓。」她又提到，對叔仔「假陽性」的成因存疑，推測可能與強檢安排不周有關，「咁多人一齊檢測，究竟會唔會係樣本受到污染？」

她續說，叔仔未知何時可以離開竹篙灣檢疫中，憂要在檢疫中度過農曆新年，「新年流流，奶奶喊到收唔到聲，我仲安撫緊。」她大嘆今次是無妄之災，又批評高官們落區視察形同做騷，惟未有急市民所急，導致全邨大混亂，「唔好以為嚟行兩個圈就當做咗嘢先至得啦。」