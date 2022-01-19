竹篙灣被轟管理混亂　陳肇始：已增4成人手　何君堯促入營體驗

立法會今日（19日）召開大會，民建聯新丁議員梁熙獲立法會主席梁君彥批准，就竹篙灣檢疫中心接連兩名保安員確診事件，提出緊急質詢。食物及衞生局局長陳肇始承認正循流行病學方向調查及了解情況，包括追查及對比不同確診者的病毒排序，當局仍然在追查。



陳肇始也承認檢疫中心在管理上有待完善，舉例部分人因未完成檢測須要延遲離營時間，政府就此向市民致歉，又指政府提出多項措施改善檢疫中心的管理，包括增加人手、民安隊安排較資深人員輸入資料等。



因參與洪為民派對而短暫入營的何君堯，曾在營內開直播批評陳肇始、要求當局派衝鋒車接他，何在會上解釋：「點解我喺營裡面敦請局長、特首喺營裡面過一過（過一陣）時間，實際上唔係無道理，政策上、決策者唔接地氣，坐喺冷氣房間入面，唔知下面前線好勤力工作，但協調不足」。



葉劉質疑當局找不到保安確診原因

陳肇始表示，當局已增加竹篙灣檢疫中心人手，由約600人增至約1000人，民安隊亦已安排較資深人員負責輸入資料工作，並每晚覆核資料，確保入住及離開中心人士的資料準確。陳肇始說，當局將加強與檢疫人士溝通，包括以短訊或即時通訊軟件適時發放最新資訊，衛生署臨時已增設24小時熱線，讓市民查詢離營安排。她又指，政府已設立跨部門協調小組，由衞生署領導，有需要時加強部門之間的溝通。

新民黨主席葉劉淑儀直指，聽畢陳肇始回應後，指政府根本仍未找到保安員確診的原因，她追問：「係咪確認搵唔到（確診）原因？」陳肇始回應指，正循流行病學方向調查及了解情況，強調正在追查。

葉劉淑儀。（鄭子峰攝／資料圖片）

容海恩：職員同貨櫃更衣食飯有風險

新民黨容海恩指，當局僅稱會增派人手，但保安員等工作人員會在同一貨櫃更衣和食飯，她關注在此安排下如何做到「滴水不漏」。陳肇始表示，已檢討工作人員在同一休息室吃飯的問題，並已加強休息室清潔和消毒，提醒工作人員吃飯時要保持距離、交談時配戴口罩等。

何君堯則質疑當局以「麵包車」集體接送緊密接觸者進出營地，惟拒絕檢疫人士自行駕車前往檢疫中心。陳肇始稱，會檢討相關流程，強調進出營地須持陰性證明。

民建聯議員葛珮帆批評，當局管理檢疫中心的手法太落後。（羅君豪攝）

葛珮帆：檢疫中心運作落後如石器時代

民建聯葛珮帆直指，當局管理檢疫中心的手法太落後，猶如處於古器時代，指若政府不善用科技，就會不斷犯錯，認為善用科技可避免重覆輸入檢疫人士資料等情況發生。陳肇始表示，葛珮帆的說法正正指出當局在運用科技的不足之處，強調政府盡力改善相關問題，透過善用科技簡化現有程序、增加效率。

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